A La prova del cuoco la mamma di Gino Sorbillo, racconta della passione di suo figlio (Foto)

Nessuna sorpresa per Gino Sorbillo, a La prova del cuoco oggi c’era anche la sua mamma ma è arrivata con lui da Napoli (foto). Seduta del pubblico la dolce mamma del re della pizza, prosegue così il percorso intrapreso dal programma di fare conoscere mogli, mamme, mariti e figli dei vari protagonisti che ogni giorno vediamo in cucina. Mentre Sorbillo mostrava con la sua generosità e la semplicità di sempre come si stende la pizza, quanto si fa lievitare, il peso del panetto, i vari passaggi fino alla cottura in forno, Elisa Isoardi ha presentato a tutti sua madre. Nessuno sfugge a queste richieste degli autori de La prova del cuoco, sono momenti che il pubblico adora a volte anche più delle ricette. Tra una pizza da stendere e una condire la signora Sorbillo ha spiegato che la passione di suo figlio è nata quando aveva 9 – 10 anni.

GINO SORBILLO CONFIDA CHE LA SUA E’ UNA VERA MISSIONE

Quando terminava la scuola non andava a casa ma in pizzeria ed è lì che da piccolo ha imparato tutto, è lì che faceva i compiti e intanto osservava. Fino a quando le pizze le ha fatte lui. “Ha una passione esagerata” commenta sua madre e Gino spiega: “Porto questa arte avanti come fosse una missione per la categoria pizzaioli. Il sapere fare una pizza ti apre le porte in tutto il mondo. In ogni Paese c’è una pizza che possiamo fare”.





Il suo papà pizzaiolo, la sua mamma sarta, magari è mettendo insieme questi due misteri che la sua è diventata una professione da migliorare di continuo e in grado di dargli davvero in varie parti del mondo tante soddisfazioni. Chi sarà il prossimo protagonista de La prova del cuoco a portare un tv un membro della sua famiglia?