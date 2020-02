Domenica Live 2 febbraio 2020 anticipazioni: gli ospiti di oggi di Barbara d’Urso

Che cosa succederà nella puntata di Domenica Live in onda il 2 febbraio 2020? Lo ha spiegato Barbara d’Urso dandoci le anticipazioni direttamente da Pomeriggio Cinque. Oggi giornata più che impegnativa per la conduttrice che sarà nel pomeriggio degli italiani, con Domenica Live appunto e poi in prime time con Live-Non è la d’Urso.

Scopriamo quelle che sono le anticipazioni della puntata di oggi di Domenica Live.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI: GLI OSPITI DEL 2 FEBBRAIO 2020

Parlando della puntata di oggi di Domenica Live, la conduttrice da Pomeriggio 5 ha fatto sapere che ci sarà un qualcosa di segreto che non può svelare e che solo oggi, nello studio di Canale 5 si vedrà.

Il secondo tema della puntata di oggi di Domenica Live invece riguarda un faccia a faccia che già c’è stato. Settimana scorsa infatti nello studio di Canale 5 si sono affrontate Floriana Secondi e Paola Caruso. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha lanciato accuse molto forti alla Caruso, arrivando persino a dire che lei non sia una buona madre per Michelino e che farebbe anche del male alla sua mamma adottiva. Ci sarebbero video e immagini che lo dimostrerebbero. Proprio oggi sia Floriana che Moreno Merlo, ex fidanzato della Caruso, hanno deciso di portare in studio per Domenica Live delle prove che dimostrerebbero queste pesanti accuse.

Si parlerà anche di un altro fatto: Paola Caruso sarebbe stata contattata dal padre di suo figlio qualche giorno fa.

Si parlerà anche di Gerardina Trovato. Pare che sua madre abbia un’altra versione e la vuole raccontare al pubblico di Domenica Live.

La puntata si chiude con li cambio look choc. Francesca Cipriani, con l’aiuto di Giovanni Ciacci si trasformerà in Barbara Alberti.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Domenica Live in onda oggi 2 febbraio 2020 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 17,20 circa dopo Il segreto.