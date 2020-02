Sanremo 2020: la classifica della serata Cover, disastro Morgan ed Elettra Lamborghini

Continuano le serate del Festival di Saremo 2020 e con essere continuano ad essere sfornate le classifiche che decreteranno il brano vincitore di questa edizione numero 70 della kermesse ligure. Abbiamo già scoperto nella serata di ieri 5 febbraio chi sono i cantati preferiti dalla giuria demoscopica: questa volta abbiamo scoperto la classifica dell’Orchestra di Sanremo 2020 registrati durate la serata delle Cover (questi voti faranno media con le altre classifiche realizzate sui brani in gara).

La Top 5 della Giuria Demoscopica è così composta: primo posto per Francesco Gabbani, secondi Le Vibrazioni, terzo posto per Piero Pelù, quarti i Pinguini Tattici Nucleari e al quinto posto Elodie. La classifica dell’Orchestra rivoluzionerà questi equilibri?

Sanremo 2020: la classifica della serata Cover

La classifica della serata Cover votata dall’Orchestra conferma il trend negativo di molti artisti: ultimo posto per il duo Morgan e Bugo, 23esimo posto per Elettra Lamborghini, 22esimo posto per Riki, 21esimo posto per Junior Cally e 20esimo posto per Alberto Urso.

Incredibile crollo per Elodie che si posiziona alla numero 19. Risalendo la classifica: al 18esimo posto Giordana Angi, al 17esimo posto Levante, al 16esimo posto il virale Achille Lauro (questa volta “mascherato” da David Bowie). E ancora: 15esimo posto per Michele Zarrillo, al 14esimo posto c’è Irene Grandi, 13esima Rita Pavone. Fuori dalla Top 10 anche Enrico Nigiotti alla posizione 12 e Raphael Gualazzi alla numero 11.

Decima posizione per Marco Masini con la cover di “Vacanze Romane” assieme ad Arisa. Ottava posizione in pareggio per Francesco Gabbani e Rancore. Settimo posto per Paolo Jannacci con la cover del brano di suo padre, “Se me lo dicevi prima” assieme a Francesco Mandelli. Sesti Sarcina e Le Vibrazioni.

Quinto posto per i “24000 baci” di Diodato in coppia con Nina Zilli. Fuori dal posto di un soffio c’è Anastasio, quarto con “Spalle al muro”. Bronzo per il medley dei Pinguini Tattici Nucleari. Secondo posto per Piero Pelù con “Cuore Matto”. Svetta in prima posizione il duetto Tosca – Silvia Perez Cruz con la cover di Lucio Dalla “Piazza Grande”.

Gli equilibri costruiti dalla giuria demoscopica sono stati in parte smantellati dalla classifica dell’Orchestra: gli ottimi piazzamenti di Francesco Gabbani, Elodie e Le Vibrazioni saranno ricalibrate al ribasso. Stabilmente in testa, invece, Piero Pelù e la rivelazione dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma all’appello mancano ancora altre classifiche…

