Sanremo 2020: Omaggio a Vincenzo Mollica per il suo ultimo Festival

Il prossimo 29 febbraio 2020, il giornalista Vincenzo Mollica lascerà la redazione del TG1 in quanto andrà ufficialmente in pensione. Un fatto del tutto regolare ma che è diventato quasi un caso nazionale soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, visto che è stato proprio lui l’inventore della celebre intervista dal balconcino. Dunque, a conti fatti, questa settantesima edizione della kermesse ligure sarà la sua ultima edizione in qualità di giornalista Rai. L’addio è stato celebrato da Amadeus e Fiorello con un omaggio pubblico nel Teatro Ariston nel corso della quarta serata del 7 febbraio 2020.

Presente nelle prime file della platea, il giornalista è stato annunciato e poi avvicinato dal conduttore e dalla sua spalla comica per iniziare uno spazio che è stato un vero e proprio omaggio alla carriera del giornalista: non solo le lodi di rito ma anche tre piccoli video messaggi speciali…

Sanremo 2020: Omaggio a Vincenzo Mollica

Il primo video messaggio è quello dell’attrice Stefania Sandrelli: “Vincenzo, volevo dirti che tu per me sei l’uomo delle grandi occasioni. Hai la faccia buona, simpatica, gentile e affettuosa. In questa occasione ti mando un grande grande grande bacio. Anzi, sanremese parlando, te ne mando 24mila di baci”.

Il secondo video messaggio è quello di Vasco Rossi: “Sono qui per ringraziarti a nome di tutti, per tutto quello che hai fatto per la musica. Per la passione che hai messo in tutti questi anni a raccontare la musica, soprattutto la musica italiana… quella della nostra cultura, senza esterofilia. Hai una profondità e una sensibilità veramente rara. Tu sei una rockstar del TG1 e senza di te Sanremo non è Sanremo”.

Il terzo ed ultimo video messaggio è quello di Roberto Benigni: “Mi han detto che sarà il tuo ultimo Sanremo? Ma non ci posso credere! Tu non sei un giornalista, tu sei un cantante! Io la voglio dare a te la Palma D’Oro di Sanremo! Tutti i miei più bei ricordi ce li ho con te. Non sarà l’ultimo Sanremo ma sarà il primo di una nuova lunga serie…”.

In tutto questo spazio, Vincenzo Mollina non ha mai proferito parola ma si è semplicemente limitato ad ascoltare. Prima di congedarsi dai due padroni di casa, il giornalista ha enunciato un semplice: “Grazie”.

Sanremo 2020: Omaggio a Vincenzo Mollica per il suo ultimo Festival ultima modifica: da