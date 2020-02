Tiziano Ferro e Fiorello fanno pace in diretta a Sanremo: medley e Finalmente tu (VIDEO)

In questa lunga e intensa quarta serata del Festival di Sanremo 2020, abbiamo già scoperto il vincitore della categoria delle nuove proposte. Ma l’appuntamento con Sanremo 2020 è ancora molto ricco di emozioni come quelle regalate da Tiziano Ferro con il suo incredibile medley di successi. Da L’ultima notte al mondo” a ”Ti scatterò una foto” fino a ”L’amore è una cosa semplice”. Queste le canzoni con cui si è esibito il noto cantautore, subito dopo il primo cantante in gara per i Big. In un orario che precede di molto la mezzanotte, quindi. Insomma, Tiziano Ferro sembra essere stato accontentato dopo le numerose polemiche delle ultime ore ma quanto ci è piaciuto? Tanto.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro: pace fatta con Fiorello e grandi emozioni sul medley

Appena poche ore fa, tra l’altro, è arrivata la foto social della pace fatta tra Tiziano Ferro e Fiorello, i due grandi protagonisti di questo Sanremo 2020. E subito dopo la performance dell’artista sul palco, insieme a Tiziano Ferro e Amadeus, è salito pure Fiorello contro ogni tipo di polemica. Tutto sembra essere tornato sereno dietro le quinte del Teatro Ariston, tant’è che Tiziano Ferro si è presentato sul palco del Festival della canzone italiana con il suo magico sorriso coinvolgente di sempre. E di magico ci sono state anche le emozioni date e regalate a tutto il pubblico presente all’Ariston e ai telespettatori da casa che non aspettava altro che uno dei suoi medley.

Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro incanta ancora l’Ariston e canta con Fiorello

Non solo Tiziano però! Perché dopo la performance, sul palco è salito anche Fiorello per abbracciare Tiziano Ferro. Il mattatore e il cantante hanno infatti cantato insieme un pezzo di Finalmente tu per dare prova della pace fatta e dell’armonia ritrovata.

Insomma a Tiziano Ferro basta davvero poco per incantare tutti i suoi fan con i suoi brani magnifici. Ecco qui di seguito il video della performance di Tiziano Ferro insieme a Fiorello che ha fatto cantare ed emozionare davvero tutti al Festival di Sanremo!