Michele Cucuzza e Adriana Volpe dopo il GF VIP insieme a Mattino 5? L’indiscrezione

Quando dei personaggi famosi partecipano a un reality i motivi possono essere davvero tanti, e tra questi anche delle proposte di lavoro successive a quello che succede, ad esempio dentro la casa del Grande Fratello. E una cosa simile potrebbe accadere, stando alle indiscrezioni riportate da Tvblog, a Michele Cucuzza e Adriana Volpe. I due conduttori, oltre a tornare “sulla cresta dell’onda” grazie al chiacchiericcio intorno al reality di Canale 5, potrebbero anche tornare su pista, lavorativamente parlando. E la vera notizia sta nel fatto che non sarebbero più volti Rai, ma sbarcherebbero a Mediaset. In quel di Canale 5 si cercano “nuovi volti” a quanto pare, per dare manforte ai conduttori che cercano di dividersi il day time della rete. E pare proprio che i due potrebbero essere perfetti per il week end in una versione di Mattino 5 in onda magari proprio al sabato e alla domenica, giorni cari ad Adriana Volpe che ha condotto per anni anche Mezzogiorno in famiglia.

MICHELE CUCUZZA E ADRIANA VOLPE INSIEME A MEDIASET PER UN NUOVO PROGRAMMA?

Questa idea si potrebbe realmente concretizzare? Canale 5 prova a contrastare ormai da anni e lo fa egregiamente, il day time di Rai 1 nella fascia che va dalle 8,30 alle 11 circa con Mattino 5 e poi con Forum dalle 11 alle 13. Ma al sabato e alla domenica, lascia ampio spazio al competitor. Potrebbe pensare a una mossa in questo senso?

Nell’articolo scritto da Massimo Galanto per Tvblog si fa notare che al momento, il solo grande ostacolo a questo progetto, potrebbe essere l’aspetto economico. Il budget per portare a termine questo debutto su Canale 5 per Cucuzza e Adriana Volpe dovrebbe essere di un certo tipo e bisognerà capire se si vorrà davvero investire in questo esperimento. Vedremo…

E’ certo che i due nella casa sono sembrati molto affiatati e potrebbero avere lo stesso feeling anche al timone di un nuovo programma tutto loro. Il fatto che i due siano entrati nella casa ci lascia pensare che forse, di questa eventualità se ne fosse parlato anche prima…Chissà…

Michele Cucuzza e Adriana Volpe dopo il GF VIP insieme a Mattino 5? L’indiscrezione ultima modifica: da