Enrico Nigiotti a Verissimo non si è mai pentito del gesto d’amore per Elena D’Amario (Foto)

Dopo le lacrime di Elena D’Amario ad Amici 19 per Enrico Nigiotti il cantante pochi minuti dopo era Verissimo (foto). Solo un caso ma se la splendida ballerina ha stupito tutti emozionandosi per il suo ex fidanzato, Silvia Toffanin ha chiesto a Enrico di quel famoso gesto fatto per amore, per lei. Magari non tutti lo sanno o lo ricordano ma Nigiotti e la D’Amario si sono conosciuti proprio ad Amici un bel po’ di anni fa. Dopo poco erano già una coppia e arrivati entrambi al serale lui si eliminò per dare la possibilità alla sua fidanzata di avere tra le mani il sognato contratto. A lui ne avevano già promesso uno ma dopo il suo gesto la casa discografica non ne volle più sapere definendolo non affidabile. Ammette che forse non avevano torto: “In quel caso non sono stato un professionista ma più uomo che artista. Persi il contratto discografico e andai a lavorare da mio nonno in campagna”. A Verissimo racconta che guardando adesso come sta è felice, non si è mai pentito di quel gesto, lo rifarebbe ancora. Tutto gli è servito per crescere. Uno stop lungo alla sua carriera ma adesso le sue canzoni sono un vero successo.

ENRICO NIGIOTTI E’ FIDANZATO?

Lavorando con nonno Tommaso guadagnava ciò che la musica non riusciva a dargli, così si pagava le cene con gli amici. Quegli anni con il nonno sono per lui indimenticabili, nonno Hollywood è lui. E’ il nonno che gli ha insegnato tanto della sua Livorno, gli ha insegnato che la ricchezza sta nelle cose semplici, la bellezza di essere fiero delle proprie radici. Se avrà un figlio un giorno vorrebbe insegnargli le stesse cose.









E’ quindi fidanzato se pensa al futuro, ai figli? Sì, conferma che è fidanzato, magari un dispiacere per chi sperava in un ritorno di fiamma tra Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario, ma mai dire mai: lui non è ancora pronto per fare il padre, si sente ancora figlio, ha bisogno di crescere ancora.