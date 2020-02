Amici 19, Elena D’Amario in lacrime per Enrico Nigiotti dopo 10 anni dal loro amore

Nella puntata dello speciale del sabato di Amici 19, andata in onda proprio oggi, 15 febbraio 2020, alcuni ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi sono tornati nello studio che è stato il loro trampolino di lancio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Tra loro c’era anche Enrico Nigiotti. Enrico ha partecipato ad Amici dieci anni fa, nell’edizione che ha decretato la vittoria di Emma Marrone per intenderci. Per i fan più affezionati al programma tv di Canale 5, rivedere Nigiotti nello studio di Amici fa un certo effetto, a maggior ragione se dietro le quinte c’è Elena D’Amario. Il cantante e la ballerina si erano conosciuti e innamorati nella scuola della De Filippi e lui si auto eliminò per salvare di lei.

Amici 19, Elena D’Amario presenta Enrico Nigiotti e si commuove: i fan sognano

Il gesto bellissimo e pieno d’amore di Nigiotti lo ricordano ancora benissimo i fan di Amici di Maria De Filippi. Il popolo del web si è scatenato sui social network in attesa di un’esibizione di Elena D’Amario di fronte al suo ex Enrico Nigiotti. L’esibizione è avvenuta e il cantante è stato inquadrato più volte. Ma non solo. Maria De Filippi conosce bene il suo pubblico e, prima di far cantare Enrico Nigiotti, ha fatto entrare in studio Elena D’Amario. Alla ballerina professionista un compito decisamente importante: presentare il brano del suo ex fidanzato. Elena, visibilmente emozionata, hainiziato a parlare per presentare il cantante. Con la giusta dose di imbarazzo, si è pure complimentata della foto di copertina dell’album Nigio. Tra l’emozione generale, la D’Amario si è anche commossa!

Elena D’Amario in lacrime per Enrico Nigiotti ad Amici 19: “Il primo amore non si scorda mai”

La ballerina professionista di Amici è scoppiata in lacrime proprio di fronte ad Enrico Nigiotti. Una Maria De Filippi stupita della reazione della danzatrice dopo 10 anni da questa storia d’amore non ha fermato l’emozione della meravigliosa Elena di fronte al suo ex fidanzato che invece sorrideva. “Sei scema?” le ha chiesto la conduttrice. “Sì, e sì” ha affermato lei. “Ma sono passati dieci anni” ha affermato la De Filippi. “Lui è stato il mio primo fidanzato. Il primo amore non si scorda mai” ha affermato Elena D’Amario tra gli applausi e la commozione del pubblico. La professionista ha poi lasciato spazio all’esibizione di Enrico con il suo brano sanremese Baciami adesso.

I fan sul web quasi ci speravano in bacio effettivamente. Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti hanno regalato delle emozioni grandissime al pubblico affezionato al talent show di Amici di Maria De Filippi che ricorda i due artisti come una coppia bellissima. L’affetto e il rispetto tra di loro è rimasto e adesso i fan sperano in un ritorno di fiamma perché ci vedono un po’ lungo sulle lacrime di Elena. E voi che cosa ne pensate? Siete anche voi tra i nostalgici che si sono emozionati rivedendo questo momento magico tra Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario?