Amici 19 verso il serale: Federico lascia la scuola dopo un infortunio?

Si registra oggi la puntata speciale di Amici 19 che andrà in onda domani ma sui social, ancora prima delle anticipazioni di questo nuovo appuntamento, inizia a circolare una voce che riguarda uno dei ballerini che non aveva ancora conquistato la maglia verde per il serale. Parliamo di Federico. Negli ultimi giorni avrete visto che il ballerino aveva molto discusso anche con i suoi compagni su quelle che sono le scelte nel dare le preferenze per il passaggio al serale. Proprio nel day time di ieri abbiamo visto un duro scontro tra Federico e i suoi compagni. E’ possibile che questa arrabbiatura abbia causato poi l’infortunio? Le indiscrezioni arrivano dai social ma sono ancora poche le notizie, che diventeranno certezza probabilmente tra poche ore, quando a Roma sarà registrata la puntata di Amici che potremo vedere poi domani pomeriggio su Canale 5 dalle 14,10.

AMICI 19 ULTIME NEWS: FEDERICO SI INFORTUNA PRIMA DEL SERALE E LASCIA LA SCUOLA?

Pochissime, come dicevamo in precedenza la notizia su questo possibile infortunio. Sui social si dice che Federico, in seguito a una arrabbiatura, abbia dato un pugno al muro e si sia fatto molto male. Un infortunio che, a pochi giorni dal serale ( pare che il talent potrebbe sbarcare in prima serata il 28 febbraio) avrebbe quindi costretto il ballerino a lasciare la scuola, ancora prima di conoscere il parare dei professori e anche dei giudici, sul suo possibile sbarco alla fase finale del programma.

Sarà vero? Non ci resta che attendere la registrazione di oggi o forse nelle puntate di Amici 19 in onda prima su Real Time e poi su Canale 5, potrebbero arrivare delle notizie in merito. Vedremo che cosa succederà.

Nella puntata che sarà registrata oggi scopriremo inoltre chi sono gli altri alunni che meritano un posto nel serale dopo le assegnazioni delle maglie verdi. Sono rimasti 4 posti: chi entrerà al serale?