Per Emma Marrone standing ovation a Verissimo, è un’attrice piena di talento (Foto)

Emma Marrone e Gabriele Muccino ospiti oggi di Silvia Toffanini a Verissimo e salta fuori che lei è un’artista completa (foto). Il regista de Gli anni più belli l’ha voluta tra i protagonisti e non ha sbagliato, Emma Marrone è risultata un vero animale da palcoscenico, inteso nel senso più ampio, non solo nella musica, ma sul set, a teatro, potrebbe fare di tutto. Lo pensa anche il pubblico al quale è bastato vedere poche immagini del film attualmente al cinema per capire che Emma brava lo è davvero. Tutti in piedi per lei che è un’attrice con un talento naturale. Sembra che non sarà questa l’unica sua interpretazione sul grande schermo; Muccino è abituato a scegliere un po’ sempre gli stessi attori, e su Emma dopo avere visto giusto non ha dubbi, non la lascerà scappare. Gioia immensa per la Marrone che si dice già pronta per un’altra esperienza. Recitare davanti alle telecamere non è stato poi così complicato, anche grazie al modo in cui tutti l’hanno accolta. Si è sentita la piccola del gruppo.

EMMA MARRONE SI E’ SPOSATA SUL SET MA NELLA VITA FORSE NON LO FARA’ MAI

Non è innamorata nella vita, pensa che forse non si sposerà mai, ma mai dire mai. Nel film Gli anni più belli ha interpretato Anna, lei si è sposata, tra le scene c’è proprio quella del matrimonio ed è stata forse la scena più complicata. (Stasera Emma Marrone con il suo papà a C’è posta per te)









A maggio compirà 36 anni e li festeggerà all’Arena, un gran regalo per la cantante, un sogno che si realizza. A ottobre partirà il suo nuovo tour, sarà in giro per tutta Italia. Ma quali sono stati i suoi anni più belli? “Mi ritengo una donna molto fortunata, sono sempre stati anni bellissimi ma gli ultimo 10 ho avuto tantissime emozioni. Come tutti ho avuto anche momenti difficili ma sono convinta che tante cose belle devono ancora arrivare, lo spero con tutto il cuore, un po’ perché ci lavoro tanto, un po’ perché forse lo merito”.