Elfrida, la terza moglie di Edoardo Vianello mette le cose in chiaro con Wilma Goich (Foto)

Dopo il messaggio di Wilma Goich a Storie Italiane è il momento della terza moglie di Edoardo Vianello (foto). Efrida Ismolli ospite oggi di Eleonora Daniele ha voluto chiarire e rispondere alle accuse della prima moglie di suo marito. I Vianella li ricordano in tanti, erano non solo sposati ma anche una coppia sul palco, amatissimi. Dopo l’amore finito con il passare del tempo si è rotta anche la coppia sul palco. A ciel sereno Wilma fa sapere che è stata Elfrida a non volere che lei ed Edoardo cantassero insieme. Niente di più falso per la Ismolli che ha portato a Storie Italiane il momento incriminato: Vianello festeggiava gli 80 anni e sul palco salutando Wilma accolse Elfrida dicendo che I Vianella si rinnovavano. Fece canatare alla sua terza moglie una storica canzone de I Vianella, da lì il dispiacere della Goich. Una reazione assurda per Efrida che mette le cose in chiaro.

EDOARDO VIANELLO CON LE DUE MOGLIE UNA FAMIGLIA ALLARGATA

Nessun risentimento nei confronti dell’ex di suo marito ma precisa: “Io sto con Edoardo da 22 anni e lo conosco meglio di tutte le altre nel senso che sono la sua terza moglie. Wilma dice da cosa mi devo difendere solo che lei ha cambiato versione più volte”. Mostra il momento della discordia, per Elfrida è un momento scherzoso, una scenetta con le due mogli sul palco proposta più volte ma Wilma si è risentita in quella occasione.

“Io non sono un ingegnere e non sono una cantante, non penso di diventare una showgirl e di prendere il posto di nessuno né di prendere il posto di Wilma ne I Vianella. Volgio dire a Wilma di stare tranquilla, di volere bene a me come io voglio bene a lei e voglio bene a Edoardo. A dicembre abbiamo fatto anche Natale tutti insieme e non so perché Wilma ogni tanto esce con queste cose”.











Elfrida sottolinea che la Goich forse dimentica che c’è stata anche una seconda moglie e che magari era lei a non volere che cantasse con Edoardo. A questo punto la famiglia allargata tornerà di nuovo felice? Elfrida al momento ha rifiutato il confronto in diretta a Storie Italiane.