“Saldi” in Mediaset per il palinsesto primaverile di Canale 5 tra cancellazioni, tappa buchi e programmi rimandati

Che fine farà l’Isola dei famosi 2020? Perchè Amici va in onda prima al venerdì e poi al sabato? Perchè il Grande Fratello VIP ( che non è un programma di successo ) si allunga fino a maggio? Perchè Canale 5 rimanda le fiction sulle quali doveva puntare e porta in prime time tornei di quiz che nessuno si aspettava? Tanti perchè, poche risposte. Mediaset per la primavera propone al pubblico di Canale 5 una sorta di palinsesto che sembra una vendita promozionale, con programmi rimandati, altri che si allungano senza motivo, altri che vengono cancellati. Parliamo di vendita promozionale o saldi per dire che si vedrà “quello che resta”, oppure la merce ritirata fuori per l’occasione del magazzino, come si fa spesso in alcuni negozi. Nessun filo logico nelle scelte, nessuna voglia di fidelizzare il pubblico per proposte che non siano le “classiche” e se fossero tutte di successo come C’è posta per te o Tu si que vales potremmo anche capirlo ma se l’offerta è ben diversa, i dubbi vengono.

Ma vediamo quelle che saranno le proposte presentate da Mediaset poche core fa per i mesi di aprile, marzo e maggio, per avere così un’idea di quello di cui si sta parlando.Specifichiamo chiaramente che si parla di PRIME TIME. A differenza di quanto succede con i comunicati stampa di Mediaset, sempre uguali e trionfanti, su queste pagine si sanno distinguere i successi della rete ( vedi Mattino 5, Forum, le soap, Uomini e Donne, Verissimo, Pomeriggio 5) programmi leader del day time, dai flop.

IL PALINSESTO DI CANALE 5 PRIME TIME PER LA PRIMAVERA

Riassumiamo il tutto con uno schemino che arriva direttamente dalla promozione Mediaset per i prossimi mesi

La domenica è il giorno di Live-Non è la d’Urso e fin qui nulla da dire se non il fatto che in Mediaset non sanno più cosa inventarsi nei comunicati per non ammettere di essere praticamente doppiati, in sovrapposizione, da Rai 1 che da sempre è il competior di Canale 5. Se poi noi non abbiamo capito nulla e il faccia a faccia è con La7 e Rai 2 allora cambia tutto…

Ecco quello che ci lascia molto perplessi è il lunedì. Come capirete della grafica niente Isola dei famosi che quindi non andrà in onda in primavera e se mai si dovesse fare, tornerebbe a settembre. E anche qui, nulla di particolarmente scandaloso. Il vero problema è che il Grande Fratello VIP già così allo sbaraglio dopo 12 puntate, si allunga ancora. Ancora e ancora, forse diventando l’edizione più lunga…Per fortuna dalla prossima settimana ci sarà un solo appuntamento, visto che al venerdì sera arriva Amici, e la cosa almeno ci consola. Il lunedì sera sarà poi la serata di All Together Now che ha registrato ascolti bassissimi con la gara, perchè dovrebbe andare meglio con il torneo? Bah…

Per il martedì sera nessuna clamorosa novità: partite e film. Se i titoli scelti fossero degni di nota, non sarebbe male. Stesso discorso per il giovedì sera.

Il mercoledì sera sarà la serata delle sole DUE FICTION che Mediaset ha deciso di mandare in onda. La novità Made in Italy, che quindi è la fiction di punta della primavera e la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua. La fiction con Ambra Angiolini è senza dubbio un buon prodotto il problema è che gli ascolti non avevano brillato già alla prima, pensare che succeda alla seconda …Capitolo Chi vuol essere milionario. Il programma piace peccato che si vada in onda intorno alle 22 e si finisca molto molto tardi. Ma qui potremmo aprire un capitolo altrettanto lungo, quindi ci fermiamo. Ci fermiamo anche perchè una volta terminato arriverà il torneo di Caduta Libera in prima serata…Davvero? Si…

La cattedrale del mare, che doveva andare in onda, giustamente, nel periodo natalizio, viene spostata alla primavera. La serie è già in streaming su Netflix, siamo davvero sicuri che conquisterà il pubblico della rete? Lo show dei record è la classica cosa che si tira fuori per tappare i buchi, anche se era previsto sin dall’autunno. Al venerdì sera dal 28 febbraio ma solo per un paio di puntate andrà in onda Amici. Il talent resta in onda al venerdì sera fino a quando C’è posta per te sarà trasmesso su Canale 5 al sabato. Poi si sposterà prendendo il posto dello show dei sentimenti.

Il torneo di Avanti un altro in prima serata al sabato sera: possiamo dire che la cosa ci perplima?