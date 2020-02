I vip che hanno rifatto i denti, a Detto Fatto la superclassifica di Jon (Foto)

Nella puntata di oggi 24 febbraio 2020 di Detto Fatto la superclassifica di Jon, la classifica questa volta sui vip che hanno rifatto i denti (foto). Provate a immaginare quali vip hanno i denti rifatti, ben dieci posizioni partendo dalla decima con Anna Oxa passando per Arisa e Stefano de Martino fino alla prima posizione. Come sempre in questo spazio di Detto Fatto tante le risate tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian ma tante anche le sorprese mentre svelavano i volti e i denti di vari vip. Star che sono passate dal dentista prima di potere arrivare alle copertine e per la superclassifica di Jon c’è alla decima posizione Anna Oxa, diamo un’occhiata alla foto e scopriamo se c’è tutta questa differenza tra il prima e il dopo. Bianca e Jonathan proseguono e al nono posto c’è Cristiana Ronaldo. Per la serie i soldi ti rendono bello e si nota che il calciatore ha forse fatto un po’ di interventi: dalle rughe spianate con il botox alla limatina al naso, ovviamente i denti e sembra anche un ritocco alle sopracciglia e il risultato è perfetto.

LA CLASSIFICA DEI VIP CON I DENTI RIFATTI DA DETTO FATTO

Siamo a Ilenia Pastorelli che ha voluto eliminare lo spazietto tra i denti che secondo lei caratterizzava troppo il suo sorriso, è bella adesso come lo era prima. Il difetto ai denti di Tom Cruise era evidente poi è scomparso con un aiutino del tutto ordinario. Siamo a Stefano De Martino, quinta posizione e Kashanian sembra sicuro che lui abbia rifatto naso, forse zigomi, di certo le orecchie, i denti e forse anche gli zigomi. Passiamo a Malika Ayane in coppia con Arisa, entrambe hanno portato l’apparecchio per i denti sul palco e la differenza c’è.

Eccoci a Patty Pravo che ha dovuto ricostruire tre denti dopo un’aggressione di anni fa a un suo concerto da parte di una donna. Terzo posto per Sfera Ebbasta con i suoi vecchi denti gialli oggi bianchissimi. Max Pezzali che ha fatto benissimo a rifarsi i denti, anche se dice di non riconoscersi più. Chiude la classica al primo posto Victoria Beckham, prima denti gialli e piccoli, oggi molto meglio.