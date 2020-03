A C’è posta per te la proposta di matrimonio con benedizione di Belen e Stefano

Sono tornati a C’è posta per te Pio e Amedeo, protagonisti della puntata in onda il 29 febbraio 2020. Li avevamo lasciati intenti a chiedere una macchina per Gabriele e adesso li ritroviamo nello studio con lo stesso scopo! Ma oggi il motivo è ben più importante: Gabriele infatti vuole sposarsi e, come spiega suo fratello, non è semplice perchè ancora oggi non ha trovato un lavoro nonostante la sua disabilità ( dovrebbe avere accesso ai posti previsti per chi come lui ha un problema). Gabriele ha quindi bisogno di due testimoni speciali che lo aiutino a organizzare il suo matrimonio. Pio e Amedeo hanno pensato a Belen e Stefano de Martino che, dopo tanto tempo, tornano a C’è posta insieme! Il momento è molto divertente ed esilarante perchè Pio e Amedeo, molto amici di Stefano, si approfittano di questo per prenderlo in giro e regalare al pubblico grosse risate. Ma alla fine quello che conta è l’obiettivo: Gabriele ha bisogno del loro aiuto anche perchè vuole fare la proposta alla sua fidanzata che non si aspetta nulla. La ragazza è in studio ma non sa che sta per rivere la proposta.

Prima di pensare a questo però, serve la dote! Ed è per questo motivo che Stefano e Belen, dopo aver accettato di diventare i testimoni ad honorem di Gabriele devono comprare prima la cucina, poi anche le bomboniere e infine un bell’anello. Gabriele deve chiedere la mano della sua dolce fidanzata e ha bisogno del “brillocco”.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI GABRIELE ALA SUA FIDANZATA

“Sei bellissima. Sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni le scarpe ed il giubbotto. A me è sempre mancato qualcosa. Da quando ci sei tu non mi accorgo più di nulla. Ecco cosa mi mancava… mi mancavi tu. Ti chiedo ufficialmente la mano. Giorgia mi vuoi sposare?!” ha detto Gabriele molto commosso chiedendo anche l’entrata in scena di “mano” suo fratello che gli ha passato l’anello. La ragazza ha accettato e questa favola d’amore può continuare!