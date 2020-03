Per Pago e Serena niente programmi di Barbara d’Urso: tutta colpa di Maria?

Come avrete potuto notare in queste settimane, Pago e Serena sono stati gli unici ex concorrenti del Grande Fratello VIP a non partecipare ai programmi di Barbara d’Urso una volta finito il gioco. Il motivo? Difficile a dirsi ma sembra essere sempre più evidente che nei salotti d’ursiani non ci sia spazio per chi ha orbitato, di recente, nei programmi di Maria de Filippi. Potrebbe essere una sensazione sbagliata si capisce, ma come mai secondo voi in quel di Pomeriggio 5, ad esempio, parlando proprio di Pago e Serena ( nello spazio ristretto a loro dedicato) non si cita mai Uomini e Donne o Temptation Island VIP che vengono definiti invece da tutti “gli altri programmi”? Potrebbe essere solo una coincidenza si sa anche perchè nel caso di Pago e Serena è successo anche altro. Ricorderete che Elga, la sorella della Enardu, proprio all’inizio del GF VIP avrebbe dovuto essere ospite di Domenica Live per difendere sua sorella ma all’ultimo aveva deciso di rifiutare. E’ da ricercare in quel rifiuto il “ban” successivo da ogni programma di Serena e Pago? O magari si tratta semplicemente di una scelta di Serena Enardu che potrebbe non aver gradito il tanto spazio che Barbara d’Urso ha dato nei suoi programmi, ad esempio a Giovanni Conversano, che ha attaccato da Canale 5 in più occasioni Serena, senza che lei potesse replicare. Potremmo quindi aspettarci Pago dalla d’Urso? Strano come per Miriana Trevisa, ex di Pago, ci sia stato ampio spazio nei programmi di Barbara, mentre per lui, protagonista del reality, neppure una manciata di secondi.

PAGO E SERENA ENARDU SALTANO I PROGRAMMI DI BARBARA D’URSO, QUAL E’ IL MOTIVO?

In realtà noi nell’ascensore di Live avremmo davvero voluto vedere, dopo anni di lotte virtuali, Giovanni Conversano e la Enardu, per dirsi tutto, finalmente faccia a faccia. Ma a quanto pare, almeno per il momento, tutto questo dovrà attendere. Quella di non andare dalla d’Urso potrebbe anche essere una scelta personale di Pago e Serena, è già capitato in passato, come ben ricorderete con Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez, ad esempio…

Chi segue con attenzione le vicende del piccolo schermo ha però notato da diversi tempo che tra Maria de Filippi e Barbara d’Urso si sia inclinato qualcosa. Pensiamo anche al fatto che questa sera la De Filippi sarà ospite da Fabio Fazio, proprio mentre su Canale 5 va in onda Live-Non è la d’Urso. Pensiamo anche al fatto che nei programmi di Barbara non si parli mai di Temptation, di Uomini e Donne o di C’è posta per te…Insomma c’è qualcosa che nessuno ci dice che però sta succedendo…