Elga Enardu diserta Domenica Live: “Non mi siedo al tavolo con gente di basso livello”

Nella puntata di Domenica Live in onda il 12 gennaio 2020 si è molto parlato di quello che è successo in questi primi giorni di reclusione in casa dei concorrenti del Grande Fratello VIP 4. E ovviamente nel mirino degli opinionisti l’entrata in casa di Serena Enardu che avrebbe voluto chiarire con Pago passando una settimana tra le 4 mura di Cinecittà. Barbara d’Urso ha spiegato che Elga Enardu, la sorella di Serena, aveva chiesto, dopo la puntata di Pomeriggio 5 durante la quale Giovanni Conversano aveva attaccato la sarda, aveva chiesto di intervenire. Per questo la redazione aveva invitato la Enardu a Domenica Live, dove avrebbe dovuto dire la sua sull’ingresso in casa della sorella. Poche ore fa però Elga ha deciso di non andare in tv. Barbara d’Urso ha quindi spiegato che ha scelto di invitare Giovanni Conversano per dare a lui spazio nel talk dedicato anche alla sua ex.

Elga Enardu ha quindi deciso di commentare via social quello che ha visto e non ha usato parole molto carine per gli opinionisti presenti nello studio di Canale 5.

ELGA ENARDU SUI SOCIAL DOPO AVER DISERTATO DOMENICA LIVE ATTACCA TUTTI

Elga dai social ha spiegato che non stava guardando Domenica Live, stava seguendo la diretta del GF ma dopo aver ricevuto tanti messaggi su Instagram ha deciso di capire cosa stesse accadendo. Elga quindi dichiara che di “pancia” aveva chiesto di andare a replicare sulle accuse fatte a Serena che stanno innervosendo chi ama sua sorella e ovviamente anche lei.

“Però poi è da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e quindi siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, quindi ho deciso di non andare. Mi sarebbe piaciuto spiegare a Barbara che purtroppo sta dando a delle persone che…Per carità chi ha la propria opinione mi sta bene ma chi inventa no, ma quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso livello” ha concluso Elga.

Nel salotto di Barbara d’Urso oggi, tra gli altri, erano presenti Karina Cascella, Giovanni Conversano appunto, Paola Caruso, Daniele Interrante, Aida Yespica e il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti.