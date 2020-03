Gabriele Bonci quanti chili ha perso? A La prova del cuoco irriconoscibile emoziona Elisa Isoardi (Foto)

Un gran ritorno a La prova del cuoco oggi, Gabriele Bonci, ma si fa fatica a riconoscerlo (foto). Il re del pane è in gran forma ma non era in tv da tempo e lo ritroviamo la metà di com’era. Lo conferma lui stesso che orgoglioso sfoggia il suo nuovo fisico. Quanto è dimagrito, quanti chili ha perso Gabriele Bonci non lo sappiamo ma immaginiamo che abbia mandato via davvero tanti chili. “Ero il doppio” commenta mentre Elisa Isoardi è al settimo cielo: oggi a La prova del cuoco, nella sua squadra è tornato uno dei grandi protagonisti del cooking show e lei ha anche il merito di averlo scoperto. “Tu sei entrato con me nel 2009” urla fiera ed emozionata. Arriva Claudio Lippi che ancora sorpreso conferma che questa mattina prima della diretta non aveva riconosciuto Bonci che si agitava per salutarlo.

ELISA ISOARDI ASSAGGIA LA PIZZA DI BONCI E COMMETTE UN ERRORE

Pizza al padellino per il re del pane romano che come sempre è tornato per deliziare tutti e questa volta, per la prima volta, Elisa Isoardi non ha resistito e in diretta, ripresa dalle telecamere, ha fatto quello che non doveva fare. E’ proibito assaggiare i piatti, una regola che la conduttrice non ha mai apprezzato, la trova ingiusta ma esiste. Oggi senza pensarci ha dato un bel morso alla fetta di pizza di Bonci per poi ricordarsi la regola.

LA RICETTA DELLA PIZZA DI OGGI DI BONCI

“Ho fatto una cosa che non dovevo fare” ma tutti applaudono, ha fatto bene. La Isoardi si è lasciata andare, si era emozionata così tanto per la presenza di Gabriele Bonci a La prova del cuoco che ha mangiato.

Ha poi proseguito sottolineando la carriera e il successo di Bonci dal 2009 a oggi mentre tutti non riusciamo a staccare gli occhi da Gabriele pensando alla trasformazione.