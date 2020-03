A Mattino 5 i commenti dopo il GF VIP tra riti, magia nera e litigate

La puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda ieri, lunedì 2 marzo 2020, ha visto protagonisti dei temi davvero particolari. Tutto è nato dai continui litigi tra Antonella Elia e Valeria Marini. Il rosario spesso nelle mani della showgirl, il segno della croce da parte sua e di Fernanda Lessa e i riti del bagno con il sale di quest’ultima per fermare ‘l’energia negativa’ di Antonella Elia. Senz’altro tutto ciò sta facendo parlare e non solo il popolo del web. Anche a Mattino 5, oggi martedì 3 marzo, si è parlato di quello che è successo durante la puntata del GF Vip tra litigate, riti e magia nera.

Riti e scongiuri al GF Vip 4, a Mattino 5 si commenta quello che è successo nella casa

Nello studio di Federica Panicucci si è commentato, come ogni post-puntata, quello che è successo durante la diretta del GF Vip con Alfonso Signorini. Tra gli ospiti di questo appuntamento anche Francesco Mogol che ha subito espresso il suo pensiero sulla questione dei riti e del rosario di Fernanda Lessa e Valeria Marini. “Io penso che siano atteggiamenti quasi da squalifica” ha affermato l’uomo in studio dalla Panicucci. “Questi atteggiamenti sono assolutamente da evitare perché con questi atteggiamenti si possono rovinare delle persone, delle vite” ha spiegato Francesco Mogol che crede che, in questo caso, il Grande Fratello ci sia andato troppo leggero. E a giudicare dalle parole del popolo del web, anche i telespettatori si sarebbero aspettato un provvedimento nei confronti delle concorrenti.

Riti contro Antonella Elia al GF Vip 4: Fernanda Lessa piange e spiega il motivo reale

Pare chiaro, insomma, che i segni della croce e i bagni nel sale di Fernanda Lessa continuano a far parlare i fan del Grande Fratello Vip. Le polemiche su di lei e Valeria Marini per i riti contro ‘l’energia negativa’ di Antonella Elia non si placano. C’è da aggiungere che nella notte, dopo la diretta del reality su Canale 5, Fernanda Lessa è scoppiata in lacrime e si è sfogata facendo delle confessioni molto forti. La Lessa sarebbe stata vittima di bullismo e avrebbe pensato anche al suicidio. E dopo essere stata al centro dell’attenzione per i suoi ‘riti da magia nera’ ha dunque spiegato che non è una strega ma quando era piccola la chiamavano proprio così.

Sta di fatto che la confessione non può giustificare del tutto questo atteggiamento. Come si comporteranno adesso Valeria Marini e Fernanda Lessa nei confronti di Antonella Elia?