Wilma Goich parla del lavoro della moglie di Edoardo Vianello e legge i messaggi a Storie Italiane (Foto)

Non è finita la querelle tra Wilma Goich ed Elfrida Ismolli, rispettivamente ex e attuale moglie di Edoardo Vianello, ma grazie a Storie Italiane ormai le conosciamo bene entrambe (foto). Un piccolo riassunto per chi avesse perso qualche puntata: Wilma ce l’ha con il suo ex perché sul palco in occasione degli 80 anni del cantante lui ha fatto cantare alla nuova moglie una canzone dei Vianella dicendo che il duo canoro si rinnovava. Si aspettava le scuse da Edoardo che non solo non sono mai arrivate ma ha iniziato a rispondere Elfrida. Non hanno ancora chiarito ma alla Goich non vanno giù un po’ di cose e a Storie Italiane oggi sembra più nervosa che mai. Cellulare alla mano ha letto il messaggio che le ha mandato lei “Cara Wilma ma io ti voglio bene veramente come una sorella maggiore e tu puoi dire qualunque cosa ma io continuerò a volerti bene. Elfrida Vianello”. E’ soprattutto la firma che ha fatto arrabbiare l’ospite di oggi di Eleonora Daniele: “Una sorella non si firma con il cognome”.

WILMA GOICH RIVELA IL LAVORO CHE FACEVA ELFRIDA

Alla Goich non va giù anche altro, che la nuova moglie del suo ex marito abbia “sbattuto in faccia che è ingegnere”, così Wilma sottolinea che non ha mai fatto l’ingegnere in Italia e che prima di sposare Edoardo faceva i lavori di casa dalla figlia e dal cantante. Ha il dente avvelenato ma anche la Daniele le va contro perché ovviamente non c’è niente di male in quel lavoro. Evidentemente Wilma ha altro da dire. Per lei Elfrida ha bisogno di farsi vedere, perché già l’ha fatto quando tirò in faccia la torta ad Antonella Clerici.

Vorrebbe le scuse di Vianello ma non arrivano mentre molti amici del cantante sono rimasti male come lei per quello spettacolo ormai famoso. Un’altra frecciata contro la Ismolli: “Non devi venire in sala di registrazione e dirmi come devo cantare né fare la regia dei nostri spettacoli”. Immaginiamo si riferisse al passato perché i Vianella ormai non cantano più insieme da tempo. Finisce così o ci sarà un’altra puntata?