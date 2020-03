Michelangelo Tommaso confida la terribile crisi personale a Vieni da me: salvato anche dall’amore (Foto)

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me oggi anche Michelangelo Tommaso, l’affascinante attore di Un posto al sole (foto). Ha confidato molto della sua vita e anche dei due anni in cui si era perso, il periodo più brutto della sua vita, il momento in cui ha avuto una grossa crisi personale. Ea il 2007 e Filippo di Un posto al sole stava vivendo grandi successi, aveva grandi opportunità ma si è scontrato con un suo limite molto forte, un limite interiore. “Non mi sentivo all’altezza, sentivo che non meritavo, ero a disagio con me stesso e ho dovuto fare i conti con i miei limiti, le mie insicurezze”. Sono arrivati anche gli attacchi di ansia e di panico. Si è fatto però forza, sono stati due anni difficili. “Momenti in cui ti senti vuoto e come se vedessi dall’esterno una persona che non sei. E’ stato necessario andare a conoscermi e sono tornato, si può uscire da tutto questo. I limiti che avevo erano insicurezze di quando ero piccolo. Sempre a confrontarmi con gli altri e con il bisogno di sentirmi sempre nel giusto, il bisogno di essere sempre bravo, non sbagliare, con la paura di fallire”.

MICHELANGELO TOMMASO HA BLOCCATO PROGETTI IMPORTANTI

Si è tirato indietro in quel periodo, con tutta la sincerità possibile Michelangelo Tommaso confessa che ha anche inconsciamente sbagliato ai provini per non essere preso. “Per fortuna poi ho smesso e adesso mi sento molto più forte e un’altra persona ma anche grazie all’amore”.

Michelangelo Tommaso ha trovato l’amore proprio tornando sul set di Un posto al sole. Si è innamorato della bella Samanta Piccinetti che nella soap interpreta Arianna. Si sono sposati, hanno avuto una figlia che oggi ha 4 anni, Sole Caterina, e lei è incinta al sesto mese di gravidanza. L’amore lo ha salvato da se stesso.