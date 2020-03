L’album di nozze di Paolo Rossi, a Domenica Live le immagini dalle Maldive (Foto)

Tutta l’isola sapeva del matrimonio di Paolo Rossi e a Domenica Live, sua moglie e le figlie raccontano che lui era l’unico ignaro di tutto (foto). Bravissime anche le due bambine a non dire nulla delle promesse da rinnovare alle Maldive. Sono andati tutti e quattro in vacanza e in valigia hanno nascosto tutti i vestiti per la cerimonia ma poi lì sulla spiaggia era stato tutto attrezzato per il matrimonio e Paolo sapeva che era per degli sposi russi. L’hanno fatto vestire pensando di dovere fare delle foto e il calciatore ancora non capiva che era tutto per lui e sua moglie. Ha pianto come un bambino quando alla fine ha capito che sua moglie aveva organizzato tutto per loro due. A Domenica Live Paolo Rossi spiega che la sua emozione è per il pensiero che la sua compagna ha avuto, non tanto per il come ha organizzato le nozze. Federica spiega che in modo molto semplice ha pensato che i dieci anni di matrimonio andassero festeggiati, Paolo era libero dal lavoro e ha pensato alla vacanza e poi al resto.

LE FIGLIE COMPLICI DELLA MAMMA NELL’ORGANIZZARE IL MATRIMONIO ALLE MALDIVE

Sono ancora piccole le loro figlie ma hanno saputo mantenere il segreto fino alla fine e aiutare la loro mamma per quel momento così importante. Le immagini dalle Maldive sono bellissime, dalla rivista Chi abbiamo già visto la coppia nel momento più emozionante sulla spiaggia. Domenica Live mostra i preparativi delle nozze.

LE FOTO DEL MATRIMONIO ALLE MALDIVE DI FEDERICA E PAOLO ROSSI

Federica con le bimbe si prepara, si fa truccare, pettinare, l’abito da sposa è pronto per essere indossato e poi arriva il gran momento. Sono tutti vestiti di bianco, qualcuno dice a Paolo che sta arrivando la sposa ma lui ancora non capisce, poi l’emozione.

