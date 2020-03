Settimana Ventura: Simona conduce in solitaria da Milano, gli ospiti in studio a Roma

Questo mese resterà alla storia, non solo per l’emergenza coronavirus ma anche per tutto quello che succede nel mondo della televisione che potrebbe sembrare di secondo piano ma è lo specchio di quello che accade anche nel nostro paese. Oggi Simona Ventura ha condotto il suo programma, Settimna Ventura, da uno studio improvvisato di Milano per non lasciare la Lombardia. Eppure lei avrebbe avuto motivi lavorativi importanti, per dover lasciare la regione ma non lo ha fatto, perchè effettivamente, lo spettacolo può continuare e deve continuare, ma lo si può fare in un altro modo.

“Buona domenica dalla zona rossa, buona domenica da Milano” ha detto la conduttrice salutando il pubblico, postando poi anche il video sui social per ringraziare tutte le persone che da casa seguono il programma di Rai 2. La Ventura è rimasta a Milano, non si è mossa per raggiungere Roma dove c’è lo studio di Settimana Ventura.

SIMONA VENTURA CONDUCE DALLA ZONA ROSSA: LA TV AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Le parole di Simona Ventura nei primi minuti della puntata di oggi di Settimana Ventura.

“E’ 15 giorni che il coronavirus ha stravolto le nostre abitudini” ha spiegato la conduttrice parlando anche del nuovo decreto emanato dal Governo. La Ventura ricorda questa grande sfida, che ci porta a guardare con grande importante anche ai piccoli dettagli, con delle cose che si davano per scontate. La Ventura invita tutti a fare il proprio dovere. Tutti gli italiani sono chiamati alla responsabilità e anche dal piccolo schermo si possono, e si devono mandare messaggio importanti.

Quando il destino getta il guanto di sfida al nostro Paese, il nostro Paese sa rispondere con grande coraggio, responsabilità e dignità! Viva le donne, viva l’Italia! 🇮🇹 ♥️ #settimanaventura pic.twitter.com/G9xmJZok0n — Simona Ventura (@Simo_Ventura) March 8, 2020

“Viva le donne e viva l’Italia” ha detto la conduttrice facendo oggi, nel giorno della festa della donna, anche gli auguri a tutte le donne.

E’ forse la prima volta che in un programma televisivo un conduttore conduce da uno studio diverso, lontano dagli ospiti e dai colleghi in solitaria.