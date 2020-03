Pietro Delle Piane a Live: “La diffamazione di Lubamba? Ne parleremo in tribunale”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso e uno dei protagonisti è stato anche Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. In collegamento con Barbara d’Urso, Pietro ha avuto modo di difendersi dalle accuse fatte da Sylvie Lubamba qualche ora prima a Domenica Live. “Per quanto riguarda la situazione, le calunnie, la diffamazione della signora Lubamba nei miei confronti ne parleremo in altra sede, in tribunale” ha affermato Delle Piane a Live. Il fidanzato di Antonella Elia ha chiarito che non ha più intenzione di parlare di Sylvie Lubamba.

Live, Pietro Delle Piane: il biglietto di Antonella Elia prima di entrare al GF Vip 4

I tanti ospiti nello studio di Barbara d’Urso hanno poi voluto prendere parola e fare delle domande a Pietro Delle Piane. Argomenti principali? Ovviamente la parentela, non vera, con la famiglia Delle Piane e l’ipotesi che l’uomo frequenti donne famose per finire sui giornali. Gli ospiti nello studio di Live – Non è la d’Urso si sono scatenati sul fidanzato di Antonella Elia. Poi la conduttrice manda in onda un servizio direttamente dalla casa di Pietro. L’uomo mostra alle telecamere le foto con la Elia e racconta dei momenti insieme, poi legge un dolce biglietto che Antonella ha scritto prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha scritto la concorrente:

“Caro Pietro, amore, stiamo per separarci per un periodo ma ti porto nel cuore. Ho imparato tante cose accanto a te e sono felice della vita che ho condiviso con te. Mi fai sentire donna e questa è una cosa bellissima. Amata, protetta e completa“.

Pietro Delle Piane a Live: sta con donne famose solo per finire sui giornali?

Pietro Delle Piane ha affermato di essere un po’ geloso di Antonella Elia soprattutto dopo i baci che ha visto nella casa del Grande Fratello Vip. L’uomo spera che la sua compagna possa uscire il più tardi possibile dal reality show nonostante sente davvero molto la sua mancanza. Ma allora Pietro sembra davvero innamorato della sua Antonella, anche se lei ha affermato di essere intenzionata a lasciarlo. Che cosa succederà? E soprattutto è vero che Pietro Delle Piane sta con donne famose solo per finire sui giornali?