Live, Sylvie Lubamba su Pietro Delle Piane: “Mi frequentava per apparire, ci sono stati episodi di violenza”

Ieri sera, domenica 1 marzo 2020, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti affrontati dalla conduttrice Barbara e dal suo studio vuoto anche Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Sull’uomo sono emersi dei nuovi importanti dettagli. Sylvie Lubamba si è confessata ai microfoni di Live affermando che nel 2006 ha avuto una storia con Pietro Delle Piane ma non solo. “Ci siamo conosciuti in Sardegna, a Porto Cervo. Mi fecero credere che era un parente di Carlo Delle Piane. Lui mi chiese: ‘sai mi sono organizzato con dei miei amici paparazzi, mi piacerebbe fare un finto rubato con te'” ha raccontato la donna.

Live, Sylvie Lubamba lancia la bomba su Pietro Delle Piane: ecco che cosa ha detto

“E’ stato molto insistente. Ci hanno fatto queste foto che non sono mai state pubblicate (…). Era molto scocciato” ha spiegato Sylvie Lubamba. Poi dopo una festa uscirono gli scatti ma, dal racconto della Lubamba, Pietro era scontento e ha richiesto il numero del direttore in quanto era venuto fuori come ‘il fidanzato di’ e non Pietro Delle Piane. “La nostra storia è finita perché io avevo percepito che mi voleva frequentare solo per apparire sui giornali. Un giorno ci siamo confrontati per una banale discussione e lui mi ha tirato una manata, una sberla. C’erano dei momenti in cui era molto violento sia verbalmente che fisicamente“ ha confessato Sylvie Lubamba su Pietro Delle Piane. La donna ha spiegato che ci sono stati un paio di episodi violenti ma lei lo ha sempre perdonato senza denunciarlo.

Live, Pietro Delle Piane risponde alle forti accuse di Sylvie Lubamba

Le accuse di Sylvie Lubamba a Live – Non è la d’Urso sono decisamente forti. Pietro Delle Piane, in collegamento con il programma tv, ha subito voluto rispondere a queste parole. “Che può fare la tv… Queste sono cose gravi e se non ci sono le prove per dire queste cose…” ha affermato Pietro che ha ammesso di aver avuto una ‘storiella’ con Sylvie. Il fidanzato di Antonella Elia potrebbe muoversi in maniera legale sulle affermazioni della Lubamba se non usciranno le prove, così ha detto.

Sylvie Lubamba porterà le prove delle sue affermazioni su Pietro Delle Piane da Barbara d’Urso? E soprattutto, Antonella Elia verrà messa al corrente di quello che è successo a Live – Non è la d’Urso e di quello che si dice sul suo fidanzato? Forse potrebbe essere un pretesto in più per la gieffina per lasciare Pietro.