Antonella Elia vuole lasciare il suo fidanzato, Pietro risponde da Mattino 5: “Non ci lasceremo in tv”

Pietro Delle Piane è stato ospite in collegamento con Mattino 5 questa mattina venerdì 28 febbraio. L’uomo ha commentato i continui litigi tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip 4 e il fatto che la sua fidanzata voglia lasciarlo. Dopo qualche provocazione della showgirl, infatti, la Elia ha spinto la Marini aprendo le polemiche. Dopodiché Valeria è anche scoppiata in lacrime nella casa più spiata d’Italia affermando che Antonella è fuori di testa e deve lasciare il reality show di Canale 5. Andiamo però a vedere che cosa ha detto Pietro Delle Piane in merito ai due argomenti.

Mattino 5, Pietro Delle Piane commenta il litigio tra la sua Antonella Elia e la Marini

“Antonella è un po’ provata da questa esperienza. Conoscendola, io pensavo non durasse nemmeno dieci giorni” ha affermato Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia a Mattino 5. “E’ stata messa a dura prova dal Grande Fratello…” ha commentato l’uomo. Raffaello Tonon, in studio dalla Panicucci, ha aggiunto che la Elia è abituata ad utilizzare le mani e ha ricordato l’episodio della lite con Aida Yespica a L’Isola dei Famosi in cui Antonella ha tirato i capelli alla donna. Il fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip si è poi lamentato con la conduttrice di Mattino 5 perché è stato interrotto dagli ospiti nello studio della trasmissione.

Antonella Elia vuole lasciare Pietro: Delle Piane commenta a Mattino 5

Antonella Elia, nella casa, ha espresso il desiderio di voler lasciare Pietro dopo tutte le polemiche emerse. “Conoscendo Antonella non ci lasceremo in tv” ha affermato Delle Piane. “Secondo me è una richiesta d’aiuto, una provocazione. Vorrebbe che io rientrassi nella casa. O può essere che questa cosa delle foto che sono uscite… Può essere che Antonella abbia potuto pensare ‘lo lascio’. E’ un rischio. Può succedere anche questo“ ha poi aggiunto il fidanzato di Antonella Elia a Mattino 5. Una reazione un po’ particolare e lo ha fatto notare pure Federica Panicucci. “Mi sono stancato di questo circo che si sta creando” ha spiegato l’uomo.

E a proposito delle foto con Fiore Argento… “Io rispondo per me e dico la verità. Fiore dice una cosa anziché un’altra. La mano, dalle foto, si vede che non c’è” ha commentato Pietro Delle Piane. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti si è collegato via telefono con Federica Panicucci per rispondere al fidanzato di Antonella Elia. Vi mostriamo che cosa è successo con questo video:

Interviene in diretta a #Mattino5 il direttore Riccardo Signoretti per rispondere a Pietro Delle Piane pic.twitter.com/xENcDZTREY — Mattino5 (@mattino5) February 28, 2020

Pietro continua a sostenere di aver incontrato Fiore solo per motivi di lavoro e porta anche l’ingrandimento della foto per mostrare che non la stava tenendo per mano e che quindi la donna ha detto una serie di cose inesatte.