E’ di Antonia Lonardo il messaggio attribuito al Papa, a Vieni da me la ragazza di Capri (Foto)

Antonia Lonardo ha scritto sui social un messaggio così bello che in tanti hanno pensato fossero parole di Papa Francesco (foto). A Vieni da me però Caterina Balivo ha voluto presentare a tutti la bella e dolce ragazza di 23 anni di Capri. Anche alla conduttrice Rai ieri era arrivato il messaggio inviato da un’amica; un po’ tutti abbiamo letto nelle ore scorse quel post così ricco di emozioni, alla Balivo però qualcuno dei suoi collaboratori ha aperto gli occhi: non era un messaggio del Papa. Facile risalire ad Antonia che oggi era in collegamento dalla sua splendida isola con lo studio di Vieni da me. Il post di Antonia Lonardo è diventato virale in poche ore ma poi qualcuno ha pensato di aggiungere la firma del Santo Padre. Niente di male, sono parole bellissime che incoraggiano a un domani di certo migliore ma sono di una ragazza che Caterina Balivo desiderava elogiare.

ANTONIA LONARDO RAPPRESENTA I RAGAZZI RESPONSABILI

“Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada. A quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa. Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar, le chiacchiere, le foto stretti uno all’altro. Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo. Ameremo tutto quello che fino ad oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso. Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate. Torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio. Ci vediamo presto!”. L’autrice del post è la prima a essere meravigliata per le condivisioni che ha raggiunto il suo post su Facebook ma ha dimostrato che non ci sono solo i ragazzi che non riescono a comprendere l’emergenza sanitaria di questo periodo.

“Lei rappresenta i ragazzi responsabili” ha sottolineato la Balivo che allo stesso tempo rimproverava i giovanissimi che non riuscivano a stare a casa ed evitare aperitivi e divertimento. Questa estate spera di incontrarla a Capri, sulla loro isola.