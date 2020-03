La vita in diretta è la scelta degli italiani nel pomeriggio: oltre 3 milioni di spettatori per Lorella e Matano

Abbiamo già spiegato, nella nostra analisi dei dati auditel dedicata agli ascolti della fascia pre serale, che in questi non sia il caso di parlare con toni troppo esaltanti di ascolti e dati auditel. Ma i numeri ci sono e vanno in qualche modo commentati. E quello che emerge dai dati auditel relativi al 10 marzo 2020 è la scelta del pubblico italiano di sintonizzarsi, nella fascia oraria che va dalle 16,30 alle 20 su Rai 1. Ottimi gli ascolti de La vita in diretta che registra il record stagionale incassando oltre 3 milioni di spettatori. Un 3 davanti non si vedeva da anni nel pomeriggio di Rai 1. Il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che cerca di informare, ma anche di intrattenere con spazi più leggeri, piace agli italiani. Nell’ottima di #iorestoacasa sembra sempre più evidente che ci sia davvero bisogno di leggerezza e che i programmi in diretta in onda in questi giorni, giocheranno un ruolo fondamentale per tutti.

Ed è da ammirare il lavoro che tutti i conduttori, da Rai a Mediaset stanno facendo ( insieme a redazioni e squadre che lavorano alla realizzazione dei programmi). Non è facile per nessuno andare in onda e sorridere cercando di rassicurare perchè a casa ci sono delle famiglie. Ma la professionalità si vede anche in questi casi.

Vediamo quindi i numeri per La vita in diretta che il 10 marzo 2020 batte Pomeriggio 5 senza se e senza ma.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO DEL 10 MARZO 2020: LA VITA IN DIRETTA VOLA

La Vita in Diretta informa 3.096.000 spettatori con il 18.6% (presentazione 2.259.000 – 15.4%). Un dato in assoluta crescita con quasi un milione di spettatori in più rispetto alla passata settimana.

Pomeriggio Cinque viene visto da al 16.1% con 2.511.000 spettatori nella prima parte, al 15.9% con 2.799.000 spettatori nella seconda e al 13.3% con 2.518.000 spettatori nella terza, di breve durata. Ascolti comunque ottimi anche per Barbara d’urso.

Gli italiani scelgono poi di restare incollati a Rai 1 regalando il miglior risultato stagionale anche a L’eredità.