Gli italiani restano a casa e guardano L’eredità e Avanti un altro: si cerca leggerezza

In questi giorni parlare di dati di ascolto con toni esaltanti, facendo vari proclami e sottolineando i punti di share non ci sembra sicuramente appropriato. Lo si può fare e cercheremo di farlo, nel giusto modo! Nella giornata del 10 marzo 2020, la prima dopo le nuove misure restrittive, dopo le 18 l’Italia in qualche modo si è fermata a causa dell’emergenza coronavirus. Locali chiusi, bar chiusi, nessuna possibilità di cenare fuori. Restano aperti pochi negozi ma la gente, seguendo l’invito fatto dal Governo, resta a casa. Ed è proprio dimostrabile tutto questo, non solo dalle strade vuote che oggi ci mettono tristezza nel cuore ma ci invitano a riflettere su quanto sia necessario, ma anche dai dati di ascolto dei programmi in onda nella fascia oraria che va dalle 18,30 alle 20.

Ascolti davvero altissimi per L’eredità, che convince ancora di più il pubblico e ascolti ottimi anche per Avanti un altro. C’è però una differenza tra i due programmi: pare infatti che Mediaset potrà andare in onda ancora per diversi giorni con il quiz, probabilmente tutte le puntate di questa edizione sono state registrate, mentre per L’eredità il discorso cambia. Infatti, il quiz di Rai 1 è registrato, come saprete ma non con una carrellata di puntate sufficienti per coprire il palinsesto da qui al 3 aprile. Probabilmente quindi, nei prossimi giorni si potrebbe decidere di mandare in onda delle puntate in replica o qualcosa di simile.

Ma la Rai in modo ufficiale non ha ancora comunicato nulla. Restiamo quindi in attesa.

GLI ASCOLTI DEL 10 MARZO 2020: ECCO COSA SCELGONO GLI ITALIANI

Nel frattempo vediamo come gli italiani scelgono i loro programmi nell’ottima #iorestoacasa.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.567.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.309.000 spettatori (24.5%). Numeri davvero altissimi per il quiz di Rai 1. E’ il miglior risultato di questa stagione del programma condotto da Flavio Insinna.

Su Canale 5 Avanti il Primo!segna 3.368.000 spettatori con il 16.6% di share e Avanti un Altro! 4.940.000 con il 19.9% di share.

Il pubblico ha davvero bisogno di leggerezza in tv ma non sarà facile poter ancora garantire tutto il palinsesto nella sua normalità.