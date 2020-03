Stop a Domenica Live. Barbara d’Urso si ferma al pomeriggio: la nuova programmazione

Cambia la programmazione del fine settimana di Canale 5, come già vi abbiamo detto qualche ora fa. Al Sabato non andrà in onda Verissimo e Domenica non ci sarà il classico appuntamento con Domenica Live. Le risorse vanno impiegate in altri modi e Mediaset ha deciso di gestire in questo modo la crisi causata dall’emergenza coronavirus. E’ chiaro che dietro a queste decisioni ci siano anche motivi economici: difficile immaginare che si comprino spazi pubblicitari in questi giorni, meglio quindi risparmiare energie e soprattutto evitare contagi alle tante persone che lavorano in azienda. Non è semplice per nessuno e i sacrifici da parte di tutti, sicuramente saranno tantissimi.

Domenica Live quindi si ferma almeno per due settimane. Il programma di Barbara d’urso in onda alla domenica pomeriggio non andrà in onda e la programmazione quindi cambia con una sorpresa. A differenza di quanto potevamo immaginare non sarà una domenica a tutta soap. Il motivo è anche di facile intuizione: Il segreto in Spagna è stato sospeso e Mediaset deve centellinare ogni singolo episodio se vuole avere ancora un prodotto dagli ottimi ascolti.

Non ci resta quindi che scoprire come cambia il palinsesto della domenica di Canale 5.

DOMENICA LIVE SI FERMA: ECCO COSA VEDREMO DOMENICA POMERIGGIO

Vediamo quindi il palinsesto del 15 marzo 2020, con solo due soap in onda. Niente Segreto che però ci sarà al sabato

-Alle 14 in onda regolarmente un nuovo episodio di Beautiful

-Alle 14,30 circa andrà in onda Una vita

-A seguire due film che terranno compagnia al pubblico della rete. Vedremo prima Inga Lindstrom-Eredità contesa e poi a seguire invece un film del cilo Rosamunde Pilcher dal titolo Vicini inaspettati.

-Il pomeriggio di Canale 5 si conclude con Avanti un altro, regolarmente in onda

Non si ferma invece Live-Non è la d’Urso che rispetterà tutte le norme del nuovo decreto, ci saranno sicuramente meno ospiti e più collegamenti, tanta informazione ma anche intrattenimento. Barbara d’urso quindi non si ferma, anzi continua a informare anche domenica.