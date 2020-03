La prova del cuoco manda tutti a casa, il dispiacere di Elisa Isoardi ma è giusto così

Ultima puntata oggi per La prova del cuoco e poi anche Elisa Isoardi resterà a casa tutti i giorni, forse potrà tornare dalla sua famiglia, ma di certo si fermerà come tutti gli altri ma ovviamente non sa fino a quando. Un inizio di puntata difficile, Elisa che istintivamente cerca ancora la mano di Claudio Lippi ma lui le ricorda che non è possibile. Lo studio è vuoto come ieri, ospiti ancora una volta Anna Falchi e Monica Leofreddi, i cuochi in collegamento dalle loro case ma da domani niente cooking show, niente ricette. “Non solo noi ma tanti colleghi, tante trasmissioni faranno come noi, è un grande sacrificio e ce ne rendiamo tutti conto e per molti sarà molto impegnativo. Intanto abbiamo l’occasione di stare a casa e seguire le regole che dovrebbero portare a una soluzione del problema nel nostro Paese” ha commentato Lippi. “Avremmo voluto continuare ancora un po’ ma è giusto così” ha aggiunto Elisa Isoardi dispiaciuta mentre ringrazia tutto il pubblico e chi ha partecipato in questi giorni a La prova del cuoco.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE MA SI PREPARA A TORNARE CON TUTTA L’ALLEGRIA

E’ solo una chiusura momentanea, quando tutto sarà finito saremo di nuovo tutti insieme: “Siamo sospesi per un po’, giusto il tempo di andare a casa e stare con i nostri familiari e fare in modo che questa situazione si possa risolvere. Saremo distanti ma vicini con il cuore”.

Non è l’ultima puntata, è l’ultima prima di riprendere, è chiaro ma è difficile ugualmente anche se del tutto giusto. Tutti devono restare a casa, più persone possibili devono restare a casa per proteggere se stessi e gli altri.

Anche Vieni da me chiude così come tanti altri programmi hanno già fatto. Qui come cambia il palinsesto nei prossimi giorni. Intanto, ultime ricette, si inizia con le polpette.