Stravolto il palinsesto di Rai 1: chiusi La prova del cuoco e Vieni da me

Questi giorni sono complicati e difficili per tutti. E abbiamo compreso a pieno le lacrime di Caterina Balivo a Vieni da me, la voglia di informare di Eleonora Daniele nonostante la paura per la sua gravidanza. La voglia di portare allegria di Elisa Isoardi con la sua Prova del cuoco. Ma non è semplice per nessuno. I contagi aumentano di giorno in giorno, ci si chiede di rinunciare alle cose di cui possiamo fare a meno. E noi crediamo, come ha deciso la Rai, che di alcuni programmi si possa fare a meno nel rispetto di tutte le persone, non solo conduttrici e conduttori, che rischiano, per poi tornare a casa dai loro parenti. E’ chiaro che chiudere dei programmi significa anche non garantire uno stipendio ma lo sforzo è di tutti, per soli quindici giorni, almeno per ora e si spera che sia così.

Ed è in questa ottica che troviamo giusta la decisione della Rai di chiudere La prova del cuoco e Vieni da me. Osservando le due conduttrici in questi giorni ci siamo resi conto di quanto sia stato difficile per loro andare in onda in diretta, provare a intrattenere in un momento complicato. La Rai sceglie di rinunciare a La prova del cuoco che ieri eroicamente mandava in onda ricette con chef in collegamento dalla loro casa o dai loro ristoranti chiusi. Chiude anche Vieni da me, Caterina Balivo era ormai davvero allo stremo delle forze. Tutto comprensibile.

RAI 1 STRAVOLGE IL SUO PALINSESTO: DA LUNEDI’ CAMBIA TUTTO

Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Rai 1 nei prossimi giorni.

Resta in onda Unomattina, condotto in diretta da Milano da Roberto Poletti e da Roma da Valentina Bisti, poi la linea passerà a Storie italiane di Eleonora Daniele e qui, prima novità, il programma proseguirà fino alle 13:25 dando la linea al Tg1 delle 13:30. Da venerdì 13 marzo quindi La prova del cuoco sarà sostituita da Storie italiane.

Al termine del Tg1 delle ore 13:30 arriva La Vita in diretta, con la prima parte del programma condotto come sempre da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, quindi alle 15:40 torna Il Paradiso delle signore. Da lunedì Vieni da me non andrà in onda, al posto del programma di Caterina Balivo vedremo appunto La vita in diretta che in questi giorni ha informato sapientemente il pubblico a casa riscuotendo ottimi ascolti nel pomeriggio della rete.

Si andrà poi avanti con L’eredità condotta da Flavio Insinna che sarà in onda con puntate inedite fino al 22 marzo, per poi proseguire con le repliche. Nelle prossime puntate tra l’altro, non vedremo il pubblico e non vedremo neppure Le professoresse.

Soliti ignoti andrà pure in onda con puntate inedite fino a sabato 14 marzo per poi proseguire anch’esso con delle repliche.