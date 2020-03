Carmen Russo innervosita da Enzo Paolo Turchi a Vieni da me: finzione o realtà? (Foto)

Ospiti dell’ultima puntata di Vieni da me oggi Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi (foto). La coppia impegnata con le domande di Caterina Balivo lotta per far rispondere l’altro, iniziano con il sorriso e le battute simpatiche ma a un certo punto Carmen sembra davvero infastidita dalle risposte del marito. Troppe battute e magari anche troppo tempo da trascorrere insieme in questo periodo. E’ un po’ il timore di tutti quello di litigare perché non ci sono più gli spazi personali dei giorni normali. Forse Carmen ed Enzo hanno scherzato per intrattenere il pubblico e sono dei bravissimi attori o forse no. Niente di grave, nessuna lite a Vieni da me ma all’occhio attento non sono sfuggiti i dettagli e qualche smorfia e silenzio di troppo della Russo. Si parla della loro bellissima Maria, che somiglia alla mamma nel preparare la valigia anche quando stanno via solo poche ore. Nessun tradimento nei loro tantissimi anni d’amore ma poi tra una domanda e l’altra Enzo Paolo Turchi sottolinea che lui ha studiato danza e Carmen era solo portata per la danza, che è stata lei a corteggiarlo e altro.

CARMEN RUSSO DISPIACIUTA DALLE PAROLE DEL MARITO A VIENI D AME?

“Lui stava molto sulle sue e se la tirava un pochino” racconta Carmen ricordando quando si sono conosciuti. Enzo era un grande coreografo e se si occupava di grandi coreografie non aveva tempo per lei, non era interessato a lei. Inizia la competizione tra i due ma la Russo seria ammette che è grazie a lui che è diventata una professionista.

Non finisce qui perché sul finire dell’intervista Turchi fa notare a sua moglie che da un po’ di tempo è cambiata: “Sei fredda veramente amore, certe cose le trovi inutili” e racconta che a tavola vorrebbe sempre aprire una bottiglia di vino e fare un brindisi. Carmen gli ricorda che l’hanno fatto per 20 anni e poi sono arrivate altre abitudini. “E poi perché non l’hai fatto più, mi devo preoccupare?”. L’amore non è bello se non è litigarello e di certo a loro due la passione non manca e stasera brinderanno.