Si ferma anche Domenica IN: per Mara Venier niente diretta

Cambia la programmazione di Rai 1 per il 15 marzo 2020. Infatti pare, dalle ultime notizie, che domani Domenica IN non andrà in onda. La puntata era prevista con una diretta seguita poi da Da Noi a Ruota libera, anche questa settimana registrato nello studio di Roma. Mara si ferma quindi: la Rai preferisce non andare in onda e non avere ospiti, contatti e possibili problematiche conseguenti a quello che in Italia, purtroppo sta succedendo. Dovrebbe andare in onda una puntata con una sorta de “Il meglio di”. Anche Mediaset ha deciso di ridisegnare il pomeriggio della domenica: non andrà in onda il 15 marzo 2020 neppure Domenica Live che è stato sospeso ( insieme anche a Verissimo che oggi non è andato in onda).

DOMENICA IN NON ANDRA’ IN ONDA IL 15 MARZO 2020

Al momento la notizia non è ancora ufficiale, è stata lanciata da Dagospia. La fascia da coprire va dalle 14 alle 17,35.

Tra l’altro, uno degli ospiti previsti in scaletta nella puntata del 15 marzo, era il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, che è risultato positivo al test coronavirus . Proprio poche ore fa Sileri ha annunciato il risultato del test fatto nelle ultime, confermando di essersi messo in quarantena; aveva dei sintomi sospetti e ha deciso di fare il test.

A breve è prevista una nota stampa da parte di Mara Venier e della Rai che farà chiarezza su quelle che sono le ultime notizie.

Ecco le parole di Mara Venier sui social

Domani domenica in non andrà in onda …avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso ,ma non è possibile in questo momento di emergenza …. vi abbraccio tutti forte forte !!!❤️

