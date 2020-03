Gli ascolti del pomeriggio, il 16 marzo: cosa guardano gli italiani

Cambiano i palinsesti, cambia anche il numero di persone davanti alla tv. E i numeri sono in crescita come la voglia di informarsi di chi a casa è costretto alla reclusione forzata che lo ricordiamo, ha il solo scopo di salvare la nostra salute e la vita di tante persone.

Cambia il palinsesto di Rai 1 che vede Lorella Cuccarini e Alberto Matano schierati fin dalle 14 con una edizione più lunga del programma. Niente Vieni da me, Caterina Balivo ai box, in attesa di rientrare in diretta con il suo programma. Cambia anche il palinsesto di Rai 2 con la sospensione momentanea di Detto Fatto. E si cambia anche su Canale 5 che sospende Uomini e Donne e che in fascia pre serale poi, manda in onda le repliche di Avanti un altro ( motivo per il quale, secondo voci che arrivano da Mediaset, Maria avrebbe sospeso con una settimana di anticipo il suo programma) .

Cambia quindi un po’ tutto. Vediamo gli italiani, cosa decidono di seguire, e come si informano nel pomeriggio.

ASCOLTI TV 16 MARZO 2020: ECCO I DATI AUDITEL

Dai dati registrati ieri si può notare come ci sia grande voglia di informazione, forse ancor più che di intrattenimento.

Ecco i dati auditel relativi al 16 marzo 2020:

Su Rai1 La Vita in Diretta (prima parte)va in onda dalle 14 subito dopo il Tg, al posto di Vieni da me. Ieri viene vista da 2.658.000 spettatori pari al 14.4% della platea (all’interno dalle 14.49 alle 15.05, TG1 – Edizione Straordinaria: 3.155.000 – 17.1%).

A seguire resta in onda la soap Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.446.000 spettatori con il 15.3%. Si va avanti con la seconda parte del La Vita Diretta vista da 2.901.000 spettatori con il 16% (presentazione: 2.228.000 – 14.1%). La scelta della Rai di informare con La vita in diretta dopo il Tg ha pagato, con ascolti in crescita nella fascia oraria.

Ottimi ascolti su Canale 5 per le soap. Beautiful fa 3.390.000 spettatori con il 15.6%. Una Vita 2.934.000 spettatori con il 14.6% di share. A seguire per il ciclo Inga Lindstrom Cuore di Ghiaccio ha ottenuto 1.924.000 spettatori con l’11.3%. L’assenza di Uomini e Donne pesa come un macigno, persi oltre 15 punti di share e almeno 1 milione di spettatori.

Si va avanti con il day time del Grande Fratello Vip 2.195.000 spettatori con il 14.2%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.549.000 spettatori con il 16.5%. Il Segreto 2.507.000 spettatori pari al 15.7% di share. Nonostante il traino non troppo esaltante, Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.472.000 spettatori (14.7%), nella prima parte, 2.936.000 spettatori (15.1%), nella seconda parte, e 2.732.000 spettatori (13%) nell’ultima parte di breve durata.

Vediamo le altre reti. Su Rai2La Caccia – Attacco in Mare al posto di Detto Fatto, registra 596.000 spettatori con il 3%. Perchè ho rapito il mio capo 670.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Sport Mediaset 1.224.000 spettatori con il 5.5% I Simpson 1.101.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 1.142.000 spettatori (6%), nel secondo episodio, e 1.046.000 spettatori (6%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 808.000 spettatori (5%). Italia 1 per la famiglia con Shrek 2 : 850.000 spettatori con il 5.3%. Grande Fratello Vip ha raccolto 574.000 spettatori con il 3.1%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.157.000 spettatori con il 19.9%. I Grandi della Letteratura ha raccolto 539.000 spettatori (3.3%). Aspettando Geo… segna 964.000 spettatori con il 6.2%. Geo ha registrato 1.659.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 712.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 892.000 spettatori (share del 5.4%) mentre Tagadoc ha ottenuto 372.000 spettatori con il 2.2%.