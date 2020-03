Pamela ed Enzo di Uomini e Donne si sono lasciati, si o no? Le rivelazioni

Che cosa sta succedendo tra Enzo Capo e Pamela Barretta? Loro sono una delle coppie più note del Trono Over di Uomini e Donne e su di loro si è aperta una vera polemica sui social. Pamela ed Enzo si sono lasciati oppure no? E’ questa la domanda che si stanno facendo tutti i fan del programma condotto da Maria De Filippi. Ma partiamo dal principio. Tutto è nato perché Pamela Barretta ha affermato sul suo profilo Instagram di essere stata lasciata da Enzo. In realtà però la situazione pare essere molto diversa rispetto a quanto dichiarato dall’ex protagonista di Uomini e Donne. Enzo Capo ha deciso finalmente di fare chiarezza su questa vicenda. Andiamo a vedere che cosa ha affermato il cavaliere del Trono Over.

Uomini e Donne, Enzo chiarisce la situazione sul rapporto con Pamela: “Non la ritengo una rottura”

“Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non lo ritengo una rottura” ha così affermato Enzo Capo di Uomini e Donne dopo le polemiche legate alle affermazioni di Pamela Barretta. “Per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi” ha poi affermato il cavaliere del programma di Maria De Filippi. Pare quindi chiaro che tra i due protagonisti della trasmissione in onda su Canale 5 qualche cosa sia comunque successa. Quello che però Enzo fa intuire è che lui e Pamela non hanno ancora avuto l’occasione di vedersi di persona per potersi finalmente chiarire dopo questa litigata.

Enzo e Pamela di Uomini e Donne non si sono lasciati, il cavaliere vorrebbe un chiarimento

Enzo Capo ha confessato sui social di volere un chiarimento con la sua Pamela Barretta. “Chiarimento che spero ci sarà molto presto perché vorrebbe dire che questa quarantena è finita” ha anche detto il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Enzo riuscirà quindi ad avere un chiarimento insieme alla dama oppure Pamela ha messo un punto definitivo a questa storia d’amore?

Dalle storie di Pamela, fatte negli ultimi giorni, si evince che il suo lui abbia in qualche modo iniziato a chattare con delle ragazze che gli avrebbero mandato delle foto in intimo ( nel migliore dei casi). E’ questo il motivo dell rottura tra i due?

Voi che cosa ne pensate? Noi continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione per cui continuate a seguirci.