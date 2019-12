Pamela ed Enzo tornano a Uomini e Donne: arriva un gesto speciale per la dama pugliese

E’ stata registrata oggi 27 dicembre 2019 a Roma, una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Ampio spazio di questa registrazione dedicato alla storia d’amore non decollata di Gemma Galgani e Juan Luis, arrivata alla svolta finale. Ma c’è stato spazio anche per Pamela Barretta ed Enzo Capo che sono stati ospiti della registrazione post Natale! I due stanno ancora insieme e sembrano essere molto felici. Non è una novità visto che Pamela ed Enzo sono molto attivi sui social e in questi mesi di lontananza dal programma hanno sempre aggiornato tutte le persone che li seguono con affetto, dei passi in avanti della loro relazione! In pochi avrebbero puntato qualche centesimo su questa relazione, vista la grande gelosia di Enzo. E invece pare che Pamela e il cavaliere lontani dalle telecamere di Canale 5 abbiano trovato proprio la giusta quadra. Che cosa hanno raccontato nello studio di Canale 5?

Possiamo raccontarvi quello che è accaduto grazie alle anticipazioni delle talpe del Vicolo delle news presenti anche nella registrazione di oggi.

A UOMINI E DONNE IL GESTO D’AMORE DI ENZO PER PAMELA

In puntata Pamela ha spiegato che questa relazione procede a gonfie vele. Nei prossimi giorni Enzo avrà modo di conoscere anche il figlio di Pamela che per il momento non ha mai incontrato. A proposito di figli, Enzo si dice convinto del fatto che Pamela sia davvero la donna della sua vita ed è per questo che desidera avere un figlio da lei! Pamela però per il momento vuole andare cauta, visto che servono delle basi solide per pensare di allargare la famiglia!

Poi Enzo fa un regalo speciale alla sua Pamela. La dama riceve una confezione di rose rosse con una dolcissima frase scritta in napoletano, “mi sono innamorato di te” le fa sapere Enzo. E poi ballano insieme…

