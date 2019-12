Uomini e Donne anticipazioni natalizie: per Juan Luis è tempo di fare i bagagli dopo la decisione di Gemma Galgani

Si registra a Roma! Maria de Filippi si è goduta un paio di giorni di relax ma poi è tornata a lavoro e con lei tutta la squadra di Uomini e Donne! Oggi 27 dicembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over e possiamo raccontarvi, grazie alle anticipazioni delle talpe del Vicolo delle News, quello che è successo in studio. Vi avevamo detto che Gemma Galgani ha passato il Natale lontana da Juan Luis, nelle storie su Instagram si era mostrata in compagnia di Ida Platano. E infatti oggi la prima parte della puntata di Uomini e Donne è stata dedicata proprio alle ultime avventure di Gemma. Lei e Juan Luis non si sono sentiti in questi giorni, pare che il cavaliere si sia fatto vivo solo il giorno di Natale ma a lei questo atteggiamento non è affatto piaciuto…Le cose non sono andate come Gemma si aspettava anche se a quanto pare, Juan Luis dice che è pronto a riconquistarla.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: GEMMA LIQUIDA JUAN LUIS

A quanto pare però Gemma non ha intenzione di farsi prendere per i fondelli. Anche i presenti in studio invitano Gemma ad aprire gli occhi facendole intuire che Juan potrebbe essere l’ennesima persona che vuole solo visibilità. A tal proposito di parla anche del fatto che un amico di Juan sui social, ha raccontato che il cavaliere è approdato a Uomini e Donne solo per una scommessa. Una prova che dimostra come Juan non fosse realmente interessato a Gemma. La dama non si fa addolcire dalle parole di Juan che in qualche modo vorrebbe continuare a corteggiarla. Questa volta Gemma chiude.

Juan chiede di poter restare in studio per corteggiare un’altra donna, e anche in questo caso dimostra tutta la sua incoerenza. La dama però rifiuta e quindi Maria de Filippi lo invita a lasciare lo studio.

Un Natale amaro per il cavaliere napoletano che, dopo questo momento di luce di Gemma riflessa, potrà tornare tra i comuni mortali!