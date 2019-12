Ida Platano a Natale con Gemma Galgani mentre di Riccardo non ci sono tracce

Ed ecco di nuovo che i fans della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri si chiedono che fine abbia fatto il cavaliere tarantino. Lui e Ida non dovevano passare insieme il Natale? Sembravano destinati a godersi le feste insieme ma nel giorno di Natale, Ida ha postato sui social delle storie molte particolari che non l’hanno mai vista in compagnia di Riccardo. Ida infatti era probabilmente a Torino insieme a Gemma Galgani, l’amica del cuore, con la quale sembra aver trascorso queste feste. Ma che fine ha fatto il bel Guarnieri? Il giorno della vigilia Ida aveva postato una storia con una sua foto in compagnia di Riccardo facendo capire che questo sarebbe stato il loro primo Natale insieme da fidanzati. Riccardo invece la sera prima era ancora in Puglia a cena con Sossio Aruta e Ursula. Che cosa è successo, come mai i due non si sono visti a Natale? Forse Riccardo era in compagnia di Ida ma hanno preferito non mostrare molto sui social? Nelle ultime ore Riccardo non ha postato nessuna storia su Instagram e non ha fatto in modo pubblico nessun augurio a Ida. Non si è visto neppure uno scambio di regali. Ed ecco perchè i fans della coppia sono di nuovo terrorizzati. Ida però dispensa sorrisi a destra e manca per cui non riusciamo a credere che nel giro di poche ore possa essere successo qualcosa!

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI NATALE LONTANI?

Ci aspettiamo quindi nuovi stories su Instagram per capire che cosa sia successo in questo Natale 2019. Noi li avevamo lasciati alle prese con un matrimonio da organizzare, come mai alla fine Ida invece ha trascorso le feste con Gemma Galgani?

Al momento le nostre sono solo ipotesi. Non ci resta che attendere un commento da parte dei diretti interessati!