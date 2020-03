Assassinio sull’Oriente Express boom di ascolti: Agatha Christie da 6 milioni di spettatori

Sono giorni che continuiamo a ribadire, un po’ come fosse un mantra, che il pubblico, che gli italiani a casa cerchino leggerezza. Ma con leggerezza non si intende programmi che continuano a parlare degli stessi argomenti, sempre uguali a loro stessi, o programmi dove i protagonisti sono in perenne difficoltà. “Oddio ho detto una parola fuori posto, oddio questa frase non va bene, oddio ho toccato qualcuno“…Ecco tutto questo si può tranquillamente evitare con una programmazione vincente, come è successo ieri sera per Rai 1 che ha mandato in campo un film in prima visione Assassinio sull’Oriente Express, che ha registrato ascolti record. Oltre 6 milioni di spettatori per il film tratto dai famosissimi gialli di Agatha Christie, del resto il pubblico di Rai 1 si incolla al piccolo schermo con Montalbano, perchè non dovrebbe farlo con Poirot?

Ecco questo è l’intrattenimento che convince, che piace, che regala a chi sta sul divano una serata diversa, leggera si ma senza affanni, senza preoccupazioni.

Pensare a un palinsesto ridisegnato in questo senso, soprattutto se il blocco di tutto il nostro paese proseguirà nelle prossime settimane, ci sembra la soluzione migliore. E non parliamo solo della prima serata ma di tutto il day time che ogni giorno, ormai da almeno una settimana, ci sembra sempre uguale, piatto e senza nessuno stimolo.

Sarebbe cosa buona e giusta anche per i professionisti che si trovano in difficoltà a gestire dirette senza i mezzi a cui sono abituati, ore sterminate di maratona senza nè capo nè coda. Insomma ripensiamo alla programmazione perchè si può intrattenere con film, fiction, serie tv, repliche di programmi vincenti ( basti pensare alla saggia scelta di Rai 1 di mandare in onda Viva RaiPlay con Fiorello sabato sera).

Vediamo i numeri.

ASCOLTI TV 18 MARZO 2020: AGATHA CHRISTIE CONQUISTA GLI ITALIANI

6.363.000 e il 22,80% di share per il film Assassino sull’Oriente Express su Rai 1.

Ottimi gli ascolti del GF VIP 4 che si avvia alla chiusura con una media di 3,9 milioni di spettatori davanti alla tv. Quella che era stata una edizione disastrosa dal punto di vista degli ascolti, con i dati auditel delle ultime puntate, si salverà, tristemente, in calcio d’angolo.