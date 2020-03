Valerio Rossi Albertini informa come pulire casa, a La vita in diretta dalle scarpe alla varechina

Siamo quasi tutti preoccupati dal come pulire casa nel modo giusto, disinfettare casa, pavimenti, mobili, evitare il contagio in ogni modo e da La vita in diretta i consigli di Valerio Rossi Albertini ci aiutano a capire meglio come fare. Di certo in tanti sono già capaci e lo sono sempre stati di pulire casa disinfettando nel modo corretto ma contro il Coronavirus occorre che tutti facciamo molta attenzione. Sappiamo come dobbiamo comportarci quando andiamo a fare la spesa, consociamo bene le regole per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri e La vita in diretta aggiunge altri preziosi consigli per chi si occupa della pulizia della casa. Inoltre, le scarpe possono essere veicolo di contagio? Valerio Rossi Albertini consiglia sempre di togliere le scarpe appena si entra in casa, ma è una regola di igiene che va sempre rispettata, in questo caso commenta che è davvero difficile che le scarpe possano portare il virus in casa.

COME PULIRE CASA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS E SEMPRE

Anche per le pulizie non ci sono regole così straordinarie, chi pulisce nel modo giusto dovrà continuare a farlo, gli altri si adoperino. Al mattino si aprono le finestre, si fa arieggiare tutta la casa e il letto; non sistemate subito lenzuola e coperte. E’ importante sempre disinfettare sanitari e lavabo se siamo in casa con altre persone. E’ importante sempre lavare i piatti dopo pranzo e cena, si inizia dai bicchieri, si passa alle posate, poi piatti e pentole. Nell’utilizzare la lavastoviglie non mettiamo dentro oggetti di legno, mai. Eliminiamo come sempre i residui di cibi.

Quindi puliamo l’esterno, il salotto, la cucina, ogni stanza e se abbiamo dei tappeti li disinfettiamo con acqua e aceto bianco, passiamo sempre l’aspirapolvere. Laviamo i pavimenti almeno tre volte a settimana.

Quali disinfettanti usare? Ne abbiamo già parlato e sappiamo che l’alcol e di certo altri detersivi che abbiamo in casa sono adatti. L’esperto a La vita in diretta si concentra sulla varechina, la classica candeggina. Come la usiamo? E’ un disinfettante molto potente ma attenzione non è immediato e va diluito. Non si usa puro, bastano uno o due cucchiai in un litro di acqua, ma si passa sulla superficie e si lascia agire per minimo 10 minuti, intanto usciamo dalla stanza e facciamo arieggiare, poi possiamo sciacquare con semplice acqua. La diluizione con la varechina va fatta al momento, altrimenti perde efficacia, così come la candeggina deve essere di recente acquisto e ben conservata. Ovvia la raccomandazione che non dobbiamo mescolare più prodotti.