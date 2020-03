Detto Fatto si sposta su Instagram con Pronto Detto Fatto in diretta: come vederlo

Si sta davvero cercando di continuare a fare spettacolo, e non solo, in tutti i modi. Per gli italiani che lo ricordiamo, devono restare a casa, la Rai pensa a qualcosa di molto innovativo. Si va in onda anche sui social! Visto che tutti devono restare a casa, anche chi lavora in tv davanti e dietro le telecamere, Detto Fatto si sposta su Instagram e diventa Pronto Detto Fatto. Una grandissima novità per il programma di Rai 2 prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy; da lunedì 23 marzo dalle 14.00 alle 15.30, sul canale Instagram @dettofattorai prenderà il via “Pronto Detto Fatto”, un’avventura inedita realizzata dalla Multipiattaforma di Rai2.

PRONTO DETTO FATTO SBARCA SU INSTAGRAM: COME SEGUIRE LA DIRETTA

Con tre dirette social settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì), Bianca Guaccero entrerà nelle case di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e dei numerosi tutor della famiglia di “Detto Fatto” per intrattenere il pubblico social con consigli utili, curiosità, mini-tutorial e momenti di spensieratezza. Tante le rubriche che coinvolgeranno attivamente gli utenti. Carla Gozzi aprirà le porte della sua cabina armadio per riscoprire accessori, abbigliamenti e ispirare look di tendenza e “instagrammabili”. Dal suo salotto, Jonathan Kashanian svelerà curiosità personali e aneddoti divertenti del suo modo di vivere #iorestoacasa. Gianpaolo Gambi farà rivivere i momenti più esilaranti della stagione in corso con giochi e quiz che metteranno alla prova Bianca Guaccero e tutti i fan. Spazio ai mini-tutorial istruttivi, dalla beauty routine al fitness quotidiano, dalla cucina al fai da te per assaporare la bellezza del tempo trascorso a casa con idee semplici e produttive per godere al meglio ogni singola giornata.

In queste ore, si stanno chiedendo in molti, come sarà possibile vederlo. Semplice: nel momento in cui inizierà la diretta, sui canali social del programma sarà possibile seguirla semplicemente connettendosi a Instagram. Quasi certamente una volta finita la diretta, sarà poi possibile seguirla anche dopo, per rivedere la puntata di Pronto Detto Fatto della giornata!

Una bella iniziativa: appuntamento quindi a lunedì con Pronto detto Fatto rigorosamente da casa!