L’eredità oggi non va in onda: spazio al discorso di Conte in diretta

Cambia ancora la programmazione di Rai 1 in questi giorni, è un continuo rincorrersi di notizie ma oggi, con largo anticipo, il premier Conte ha annunciato che alle 18 parlerà di nuovo agli Italiani. A differenza di quanto successo ieri quindi, Rai 1 seguirà l’intero contributo. Ieri infatti nel corso de La vita in diretta era stata trasmessa la prima parte del discorso di Conte, per poi continuare su Rai News e lasciare spazio invece a L’eredità ( in replica).

OGGI L’EREDITA’ NON VA IN ONDA: SPAZIO AL DISCORSO DI GIUSEPPE CONTE

La nota ufficiale della Rai:

Oggi pomeriggio, alle 18, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera in merito all’emergenza coronavirus. L’intervento del premier, ed il successivo dibattito, saranno trasmessi in diretta, su Rai1, a cura di Rai Parlamento, la testata diretta da Antonio Preziosi, La conduzione in studio sarà di Francesca De Vizia, e sia il discorso di Conte sia gli interventi successivi dei deputati saranno tradotti in simultanea nella lingua italiana dei segni (LIS).

Si andrà quindi in onda fino alle 20 con una edizione speciale successiva, qualora gli interventi dovessero poi terminare. Fino alle 18 dovrebbe andare invece regolarmente in onda la puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che anche oggi terranno compagnia ai tanti italiani costretti a casa per l’emergenza coronavirus.