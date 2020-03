Eleonora Daniele non lascia Storie Italiane: in onda fino a quando sarà possibile

In questi giorni Eleonora Daniele è andata in onda con il suo Storie Italiane anche per tre ore di fila, sempre in diretta, sempre con la massima professionalità, dimostrando ancora una volta, di poter spaziare da un argomento all’altro senza perdere colpi. E continuerà a farlo, anche se il pancione crescerà, nelle prossime settimane e probabilmente per i prossimi due mesi almeno. La nascita della piccola Carlotta è prevista per giugno, periodo durante il quale Storie Italiane non andrà in onda.

ELEONORA DANIELE RESTA IN ONDA CON STORIE ITALIANE FINO ALLA FINE DELLA GRAVIDANZA

Oggi pomeriggio era circolata la voce di una possibile sostituzione, nel breve periodo. Si è anche detto che al posto di Storie Italiane sarebbe potuto andare in onda Marco Liorni con una nuova versione di Italia sì ( ipotesi alquanto bizzarra, visto il format pensare di avere storie giornaliere per coprire oltre due ore di programmazione ci sembra alquanto improbabile).

In ogni caso, queste voci sembrano essere smentite dalla stessa Eleonora Daniele che pochi minuti fa sui social ha condiviso un articolo pubblicato sul sito Davidemaggio.it. Nell’articolo si legge che Storie Italiane andrà in onda fino alla fine, come previsto, fino al termine della gravidanza della conduttrice. Se mai ci dovessero essere problemi, UnoMattina andrà in onda al posto di Storie Italiane, allungandosi ( e noi aggiungiamo che anche Elisa Isoardi con La prova del cuoco potrebbe venire incontro alle esigenze della rete, essendo tra l’altro, a riposo da ormai settimane).

Eleonora Daniele quindi andrà in onda fino a quando le sue condizioni di futura mamma glielo permetteranno, e noi le auguriamo di arrivare serenamente fino alla fine della gravidanza! E poi tornerà dopo un paio di mesi di riposo a settembre, con una nuova edizione di Storie Italiane di cui sarà di certo, nuovamente protagonista!

E di certo ci regalerà ancora altre emozioni, come quelle viste in questi giorni!