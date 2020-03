Carlo Conti emoziona Eleonora Daniele con una dedica struggente per sua figlia Carlotta

Eleonora Daniele continua con le sue dirette dallo studio di Storie Italiane, con lei in collegamento da casa anche Carlo Conti. Il conduttore l’ha emozionata con una dedica struggente per la sua Carlotta. La figlia di Eleonora Daniele nascerà a giugno e da grande sarà fiera di sapere che la sua mamma ha avuto tanta forza in un periodo terribile come questo. Carlo Conti a casa è tornato al suo vecchio ruolo di dj, la musica è una passione che ha portato anche in tanti suoi programmi, oggi ascolta con più tempo a disposizione i vinili custoditi. “Posso fare una dedica?” chiede alla conduttrice Rai che attende curiosa di scoprire quale canzone abbia scelto Carlo. “Futura” di Lucio Dalla e la dedica alla sua Carlotta. La Daniele si emoziona, conosce bene quel testo, un brano che il grande e indimenticabile cantautore scrisse nove anni prima della caduta del muro di Berlino pensando a due amanti che progettano di fare una figlia che chiameranno Futura.

ELEONORA DANIELE EMOZIONATA PER LA DEDICA DI CARLO CONTI

“Nascerà e non avrà paura nostro figlio e chissà come sarà lui domani su quali strade camminerà cosa avrà nelle sue mani.. le sue mani… e se è una femmina si chiamerà futura” impossibile per una mamma in dolce attesa nascondere le lacrime con questi versi. La conduttrice di Storie Italiane porterà a termine il suo lavoro, non ha dubbi che andrà in onda fino alla fine del programma, fino al 31 maggio, solo dopo resterà a casa per l’ultimo periodo della gravidanza.

La nascita di Carlotta è prevista a giugno, tantissimi i personaggi famosi, gli ospiti che continuano a fare gli auguri a Eleonora Daniele e a darle coraggio. Futura è un auguro meraviglioso di Carlo Conti alla collega.