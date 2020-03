Eleonora Daniele col pancione in tv isolata nel lavoro e nella vita: tutta la sicurezza necessaria (Foto)

Ogni volta che vediamo Eleonora Daniele in tv con il suo pancione nello studio di Storie Italiane pensiamo al suo coraggio, alla sua forza nel proseguire il lavoro di conduttrice ma anche a quali misure di sicurezza osservi (foto). Come tutti coloro che continuano a lavorare in questo periodo di emergenza sanitaria Eleonora Daniele fa la sua parte rispettando tutte le regole e all’Avvenire ha raccontato che è isolata sia nella vita che nel lavoro aggiungendo il motivo per cui continua a lavorare. In diretta ogni giorno con Storie Italiane Eleonora Daniele ha un pancione che ormai è sempre più grande ma sembra non sentirne il peso. Non ha avuto nessun problema durante la gravidanza e niente la ferma, non la ferma la paura ma è ovvio che adotti tutte le misure di sicurezza per lei e la piccola Carlotta. In tanti si preoccupano per la salute della conduttrice che rassicura tutti, innanzitutto perché il virus non si trasmetta da madre a figlio e poi perché è isolata da tutti.

ELEONORA DANIELE LA PASSIONE PER IL LAVORO LA FA ANDARE AVANTI

“Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico” per questo continua le sue dirette senza sosta su Rai 1 ma allo stesso tempo ha paura per la sua famiglia, è preoccupata anche se cerca di nasconderlo: “Sorridere alla vita e al pubblico è un altro dovere di chi va in video, specie adesso. Non nascondo che sono preoccupata, mia madre è a Padova e il Veneto, la mia terra, è la seconda regione più colpita dal Coronavirus. Mia sorella lavora lì, in ospedale, ed è in prima linea come tanti medici che stanno facendo di tutto per salvare le tante persone che vengono ricoverate”.

Prevede che andrà in maternità solo dopo la fine della trasmissione, quindi dopo il 29 maggio, in quel momento si potrà fermare, dare alla luce Carlotta e godersi i suoi primi mesi di vita.