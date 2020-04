Clio Make Up a La vita in diretta la maschera fai da te per il viso e le mani

Da La vita in diretta una maschera di bellezza per noi che stiamo ormai da tempo in casa ed è Clio Make Up a suggerire come prepararla con gli ingredienti che magari abbiamo in casa o che compreremo durante la prossima spesa. Anche Clio Zammatteo ha risposto alla chiamata di Lorella Cuccarini partecipando a La vita in diretta con i suoi consigli. Ognuno da casa dà quel che può ai follower, ai telespettatori, ai fan e Clio non poteva che regalarci una ricetta di bellezza fai da te. Una maschera verde preparata in casa in pochi minuti, perfetta per idratare il viso che ormai ha anche un colorito spento. Se avanza un po’ di maschera la mettiamo anche sulle mani che saranno di certo un po’ rovinate per tutte le volte che dobbiamo lavarle e pulire casa.

CLIO MAKE UP UN SUO VIDEO A LA VITA IN DIRETTA PER UNA MASCHERA VERDE PER IL VISO

Anche lei è in quarantena, sappiamo anche che ha lasciato casa a New York perché in preda alla paura. Adesso è più serena e con il suo bel pancione continua a tenere compagnia alle sue follower. La ricetta della maschera fai da te mani e viso prevede miele, yogurt intero e avocado maturo. Di questi ingredienti ne basta davvero un po’ per ognuno, l’importante è che l’avocado sia maturo. Prendiamo un pezzetto della polpa del frutto e lo schiacciamo bene con la forchetta e aggiungiamo mezzo cucchiaino di miele e mezzo cucchiaino di yogurt intero, mescoliamo bene.

Applichiamo la maschera sul viso pulito e sul collo, se ne avanza la mettiamo anche sulle mani; facciamo agire 10 minuti e poi laviamo via con acqua e asciughiamo con delicatezza. risultato una pelle idratata e rosea. Applichiamo quindi la nostra crema abituale.

