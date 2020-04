Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme a Verissimo con video messaggi: come vivono questa quarantena

Verissimo prova a dare, oltre alle repliche, qualcosa di nuovo al suo pubblico e lo fa con dei video messaggi che gli ospiti inviano alla redazione. Brevi ma intensi, come quelli visti lo scorso sabato ! E nella puntata di Verissimo in onda l’11 aprile 2020 si riconferma questo esperimento, con altre storie, con altri video messaggi da ascoltare. In particolare nella puntata di Verissimo in onda nel sabato di Pasqua, ascolteremo due contributi che i fans dei Damellis apprezzeranno sicuramente moltissimo! Ospiti Giulia de Lellis e Andrea Damante che parleranno della loro quarantena. Per la prima volta si mostreranno insieme o continueranno a far finta di nulla parlando della loro quarantena senza fare cenni a quello che sta succedendo nelle loro vite?

Come saprete infatti Giulia e Andrea vivono insieme ormai da giorni. Il Dj ha raggiunto Giulia nella sua città e ha deciso di trascorrere questi giorni “in famiglia”. I due sono tornati insieme ma, nonostante le foto pubblicate sulla rivista Chi, le poche ammissioni via social, non hanno ancora ufficializzato questo ritorno di fiamma che vivono quindi in modo molto riservato.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: VIDEO MESSAGGIO A VERISSIMO

Lo faranno con il video messaggio che invieranno a Silvia Toffanin? E pensare che proprio dallo studio di Verissimo Andrea aveva commentato il libero di Giulia, Le corna stanno bene su tutto, dicendo di non capire come per gossip si raccontino certi fatti …E la De Lellis dal salotto di Canale 5 aveva invece parlato di Andrea Iannone, dell’uomo speciale che aveva trovato, un uomo con il quale pensare a creare una famiglia…E oggi? Pochi mesi dopo è cambiato tutto: la De Lellis è tornata con l’uomo che le ha cambiato per sempre la vita, per sua ammissione, non per nostra convinzione, forse anche in peggio. Ha lasciato l’uomo che le aveva mostrato il significato del vero amore…

E noi non vediamo l’ora di ascoltare, in un’altra occasione, tutta la storia della coppia perchè qui, c’è qualcuno che non ci sta dicendo qualcosa. In ogni caso, per vedere di nuovo Giulia e Andrea, appuntamento alle 16,30 di sabato con una nuova puntata di Verissimo.