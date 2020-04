Uomini e Donne riparte da Gemma e Giovanna: corteggiatori di “penna” per le due signore

Vi ricordate quando nelle prime chat si potevano incontrare virtualmente amici o corteggiatori ma non era possibile vedere la loro faccia perchè non si potevano fare video chat o mandare foto? Stiamo parlando di tempi molto molto lontani che i giovanissimi difficilmente potrebbero immaginare ma è quello che sta per succedere anche a Uomini e Donne per il nuovo format studiato ai tempi del COVID19. Protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abbate: le due signore avranno modo di incontrare dei corteggiatori ma prima li conosceranno solo scambiandosi delle parole! Amici di “penna” li abbiamo chiamati, come si diceva una volta ma immaginiamo, come spiega anche Maria de Filippi nel nuovo promo del programma, che ci sarà modo per le due signore, di parlare magari al telefono con questi corteggiatori. Solo dopo poi si potranno vedere sempre in chat. Tutto a distanza perchè la nuova televisione sarà un po’ così! Distanti ma uniti, senza però rinunciare a Gemma Galgani che probabilmente si sarà trasferita a Roma, visto che non tornerà a lavorare prima di settembre.

UOMINI E DONNE RIPARTE DA GEMMA GALGANI E GIOVANNA ABBATE

Anche Giovanna è di Roma e questo spiega come la scelta sia ricaduta su di lei ( in effetti anche l’altra tronista sarebbe di Roma ma forse è tornata a vivere con i suoi familiari in questo periodo delicato di quarantena o magari continua a lavorare come hostess, o chi lo sa). La scelta al momento sembra essere quella di puntare su queste donne amatissime protagoniste di Uomini e Donne per dare al pubblico un mese di puntate inedite.

Dovrebbero, e ribadiamo dovrebbero andare prima in onda le puntate residue del trono classico e del trono over e quindi quelle dedicate al nuovo format potrebbero arrivare a fine aprile-inizio maggio. Ma tutto è possibile!

In un primo momento quindi, le due signore incontreranno solo virtualmente persone che continueranno a conoscere solo perchè attratte dal modo di fare e di essere e non dall’aspetto fisico. Poi, una volta che l’emergenza sarà finita, si spera il prima possibile, avranno modo di toccare con mano, i signori che hanno fatto breccia nel loro cuore. Che ne dite, vi piace questa nuova formula?