Antonella Clerici pronta a condurre quattro prime serate al posto di Ballando con le Stelle?

Antonella Clerici sta per tornare in tv con un nuovo programma? La notizia non è ufficiale ma Marco Antonellis di Affari Italiani rivela che al momento circolano due nomi dei probabili conduttori: Antonella Clerici e Carlo Conti. Sembra possa essere più probabile una conduzione al femminile, ma di quale programma si tratta e quando andrebbe in onda? Tra le tante repliche, trasmissioni ferme e l’attesa che inizino show come Ballando con le Stelle, Stefano Coletta e la Rai avrebbero pensato a quattro prime serate dedicate alla memoria. Siamo tutti in attesa che qualcosa si sblocchi, anche Milly Carlucci è tra i professionisti che assicura sarà pronta con i suoi collaboratori non appena ci sarà il via. Ballando con le Stelle sembra però che per il momento non potrà andare in onda rispettando tutte le regole, le ormai note distanze sociali. Ed ecco che un programma che attinge all’archivio delle Teche Rai sarebbe perfetto, potrebbe diventare un nuovo programma con la conduzione di chi fa parte della storia della telelvsione.

ANTONELLA CLERICI E CARLO CONTI: CHI DEI DUE CONDURRA’ IL NUOVO PROGRAMMA?

Due nomi perfetti, due personaggi televisivi molto amati. Per il momento è solo un progetto ma potrebbe diventare presto una realtà. Si naviga a vista in questo periodo, non c’è tempo per grandi preparativi ma che tutto venga fatto nel modo migliore resta una delle priorità. Già l’ex direttrice Rai, Teresa De Santis, tenendo lontana la Clerici dai suoi programmi dichiarò che aveva pensato per lei a un programma della memoria. In realtà al momento questa sarebbe una buona idea.

Una via di mezzo tra le repliche e la novità, un intrattenimento che in questo periodo non porterebbe nelle case degli italiani sono nostalgia ma anche un po’ di serenità. A maggio anche su Rai 2 è previsto uno show di 3 puntate con Maurizio Battista: “Il poco di tanto”. Attendiamo altre anticipazioni.