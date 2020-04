Antonella Clerici in diretta con Mauro Improta e Renatone: insieme come a La prova del cuoco (Foto)

Una bellissima diretta oggi su Instagram per Antonella Clerici che aveva organizzato tutto in cucina con Mauro Improta e Renatone (foto). Ognuno nella propria cucina, da Napoli, Maccarese e dalla casa nel bosco della conduttrice. Una diretta emozionante con le ricette dei due chef e per tutto il tempo abbiamo fatto un tuffo nel passato, nella vecchia Prova del cuoco. Per 18 anni sempre insieme, Renato Salvatori e Mauro Improta ci sono sempre stati, dal principio, e sono tra gli chef che hanno seguito le scelte di Antonella Clerici dicendo addio anche loro al cooking show grazie al quale erano diventati noti. Emozioni per tutti oggi su Instagram e anche per Antonella Clerici che dopo avere condotto quella che ci è sembrata una vera puntata de La prova del cuoco ha confessato che le è venuto un po’ di magone.

ANTONELLA CLERICI IN DIRETTA CON I SUOI CHEF DE LA PROVA DEL CUOCO

Prima la ricetta con Renatone e poi quella con Maurino e sembra che non sia passato nemmeno un giorno dalla loro ultima edizione tutti insieme. Collegati ci sono anche Cesare Marretti e Andrea Mainardi, prima o poi sarà in diretta anche con loro ma intanto c’è già l’appuntamento a martedì prossimo con Mauro e Renato.

I follower sono impazziti, la gioia è reale nel rivederli in cucina e la Clerici ricambia tutto l’affetto: “Sono tutti nel nostro cuore”. Non ci sono solo le ricette, proprio come i vecchi tempi la domanda è se Improta abbia avuto altri figli. Si sorride, c’è bisogno di farsi forza insieme ma alla fine nei saluti a Renatone ad Antonella Clerici quasi scappa una lacrima: “Non sai quanto mi faccia piacere poterti vedere a te e Maurino come i vecchi tempi e mi sta venendo un po’ di magone”. Ammette che sarà forse l’età o perché il periodo è delicato ma la malinconia c’è tutta e la condivide anche lo chef di Maccarese: “Sono stati 18 anni bellissimi”. Antonella conclude poi lasciando la speranza che nel futuro potrebbero esserci delle bellissime novità.